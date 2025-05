Vandaag Inside geschokt: ‘Er maar één serieuze kandidaat om trainer van Ajax te worden’

In Vandaag Inside gaat het vrijdagavond over Michael Reiziger. Televisiemaker Johnny de Mol tipt de huidige bondscoach van Jong Oranje voor het hoofdtrainerschap van Ajax.

Ajax is na het vertrek van Francesco Farioli begin deze week op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. “Ik denk dat er maar één naam een serieuze kandidaat is: Michael Reiziger”, roept De Mol, fervent Ajax-supporter en vrijdag als bargast aanwezig in Vandaag Inside, wanneer presentator Wilfred Genee hem vraagt naar de vacante trainersfunctie bij Ajax.

LEES OOK: Wilfred Genee doet boekje open over privéleven en zijn kinderen

Artikel gaat verder onder video

Reiziger is momenteel bondscoach van Jong Oranje en staat volgens De Telegraaf op het punt om een nieuw contract tot medio 2027 te tekenen met de KNVB. De oud-verdediger was in het verleden twee seizoenen hoofdtrainer van Jong Ajax en vier jaar assistent bij de hoofdmacht van de Amsterdammers. Tussendoor was hij kort interim-coach van Ajax.

De suggestie van De Mol leidt tot verbaasde reacties aan tafel. “Sorry?”, reageert Genee. Analisten Johan Derksen en René van der Gijp in koor: “Wie?!” De eveneens aanwezige Nico Dijkshoorn weet ook niet wat hij hoort: “Reiziger?”

“Het is live, hè. Dat weet je”, valt Genee weer in. De Mol vraagt zich af of de heren aan tafel Reiziger niet kennen. Van der Gijp: “Toevallig hoorde ik vandaag dat Reiziger het niet wordt. Maar wie wel een optie schijnt te zijn, is die Marcel Keizer.”

LEES OOK: Van Basten geslacht door collega-analist na beschamend tv-optreden

De Mol doet vervolgens een poging om zijn suggestie te onderbouwen: “Reiziger kent de club goed. Alex Kroes (technisch directeur, red.) heeft bedacht dat zes tot zeven spelers uit de Ajax-jeugd moeten komen. Dat is een reden waarom Ten Hag het niet wil doen en waarom Farioli niet verder wilde. Reiziger is kampioen geworden met Jong Ajax.”

Derksen ziet geen heil in de suggestie van De Mol: “Ik weet nou niet of Reiziger de personality is om Ajax te leiden.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax besluit koopoptie niet te lichten en zwaait huurling uit' 🔗

👉 Weghorst laat van zich horen en heeft krachtige boodschap voor Ajax-supporters 🔗

👉 Farioli compleet verrast: ‘Hij wist aan het begin niet of hij mij erbij wilde hebben’ 🔗

👉 Kenneth Taylor heeft één woord nodig voor het vertrek van Farioli 🔗

👉 Ajax-supporters belonen eigen speler voor indrukwekkende transformatie 🔗