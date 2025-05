Wilfred Genee doet boekje open over privéleven en zijn kinderen

Het seizoen van Vandaag Inside zit er na vrijdagavond op. Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen zijn daarna twaalf weken met verlof. In een interview met De Telegraaf blikt Genee terug op het afgelopen seizoen, dat hij een ‘een dikke acht’ geeft als rapportcijfer. Ook doet hij een boekje open over zijn persoonlijke leven.

Genee vindt het ‘aan de ene kant’ fijn om nu vakantie te hebben. “Maar als de zenderleiding had geroepen dat ik nog langer door had moeten gaan, omdat Hélène Hendriks nu bijvoorbeeld net is geopereerd, had ik dat ook geen probleem gevonden”, verwijst Genee naar De Oranjezomer, dat vanwege de absentie van Hendriks in eerste instantie wordt gepresenteerd door Johnny de Mol. “De tank is nog niet helemaal leeg. We hebben deze week ook weer mooie uitzendingen gemaakt, waardoor ik het gevoel heb dat ons programma nog niet sleets is. Al weet ik niet of het nóg beter kan worden.”

Is de presentator in zijn privéleven een ander mens dan op tv, waar hij soms het bloed onder de nagels van gasten vandaan haalt? “Los van het feit dat ’irritant zijn’ onderdeel is van mijn imago, is het ook noodzakelijk voor het programma. Als ik er kabbelend bij ga zitten, gebeurt er niet veel”, legt Genee uit. “Ik ben er niet op uit om aardig gevonden te worden, ook niet in het dagelijkse leven. Al ben ik naar mijn weten buiten de camera’s om niet zo uitgesproken en scherp.”

Genee adviseert zijn kinderen

Genee zegt dat de dromen die hij vroeger had, zijn uitgekomen. “Als ik iets wil bereiken, dan ga ik er volledig voor. Mijn motto is: je kunt beter spijt hebben van de dingen die je hebt gedaan, dan van de dingen die je niet hebt gedaan. Dat probeer ik mijn kinderen mee te geven”, aldus de 57-jarige presentator. Of zijn kinderen daar ook naar luisteren? “Dat wisselt. Luca en Isabeau zijn 12 en 15 jaar. Ze zijn het leven pas aan het ontdekken. Ik denk dat ik redelijk tot ze door kan dringen.”

LEES OOK: Dit is Lili Genee, de vrouw van Wilfred Genee

Soms krijgt Genee de vraag of hij zijn gezin nog wel ziet. “Maar weet je, we ontbijten elke ochtend samen. Ik ben bij de kinderen als ze thuiskomen van school en ik ga mee naar voetbal en hockey. In het weekend gaan we vaak met z’n allen uit eten. Iedereen zegt dat ik een workaholic ben, maar dat valt best mee. Al besef ik ook dat het voor mijn vrouw best intensief kan zijn dat ik elke avond weg ben.”

