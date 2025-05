Terugkeer naar Ajax van de baan: ‘Ik ben niet gebeld, Ajax is een gesloten boek’

Frank de Boer wordt niet de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De trainer in ruste en clubicoon van de Amsterdamse club sluit een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA zondag zelf uit.

Ajax is na het vertrek van Francesco Farioli op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De Boer, clubloos sinds zijn vertrek bij Al-Jazira in december 2023, wordt zondag door Sportnieuws gevraagd naar de vacante trainersfunctie. "Nee, en dat hoeven ze ook niet meer te doen, hoor”, antwoordt De Boer op de vraag of hij al is gebeld door Ajax.

De Boer was in het verleden vijfenhalf jaar trainer van Ajax. Hij werd in die periode vier keer landskampioen met de Amsterdammers. Hij sluit een terugkeer bij Ajax echter uit. “Dat is een gesloten boek voor mij." Volgens De Boer heeft Ajax een trainer nodig ‘die weet wat er gevraagd wordt bij Ajax’. “Qua druk, qua cultuur, qua stijl. Ik denk dat daar goed naar gekeken moet worden”, legt hij uit.

"Ik had graag willen zien hoe hij het in een tweede jaar had gedaan”, vervolgt De Boer over Farioli. De oud-international vindt dat het spelniveau van Ajax afgelopen seizoen niet hoog genoeg was. “Ik teveel wedstrijden gezien waarin de tegenstander beter was, of in ieder geval grote gedeeltes van de wedstrijd. In onze tijd konden we dat niet heugen natuurlijk. Als de tegenstander een keer van ons won, dan was het omdat wij vier keer op de paal hadden geschoten. En dan had de keeper zijn wedstrijd van zijn leven gehad. Ik heb nu teveel wedstrijden gezien dat ik dacht: dit is eigenlijk onwaardig.”

