Duidelijkheid voor Ajax: Ten Hag bereikt principeakkoord

Erik ten Hag gaat de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen worden, zo weten The Athletic en het Algemeen Dagblad. De Nederlandse oefenmeester zou inmiddels een principeakkoord hebben bereikt met de Duitse topclub. Ten Hag stond ook op de lijst bij Ajax, dat weet dat het door moet schakelen.

Ten Hag was al langer in beeld bij Bayer Leverkusen om de naar Real Madrid vertrekkende Xabi Alonso op te volgen. De voormalig trainer van Manchester United stond samen met Cesc Fàbregas hoog op het lijstje in West-Duitsland, maar inmiddels is de knoop dus doorgehakt; Ten Hag is vanaf komend seizoen trainer in de BayArena.

Na het vertrek van Francesco Farioli deed ook Ajax een poging om Ten Hag terug te halen naar de Johan Cruijff ArenA. De oefenmeester heeft gesproken met technisch directeur Alex Kroes, maar heeft dus besloten niet terug te keren naar Nederland. Eerder deze week werd al duidelijk dat de voorkeur van de clubloze trainer uitging naar een overstap naar Duitsland, die er nu van gaat komen.

In Leverkusen wordt Ten Hag de opvolger van succestrainer Alonso, die zijn ploeg vorig seizoen ongeslagen naar het eerste kampioenschap in de clubgeschiedenis leidde. De Nederlander zal het bij zijn nieuwe club naar alle waarschijnlijkheid moeten stellen zonder sterspeler Florian Wirtz, die hard op weg is naar Liverpool.

