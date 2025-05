Ajax-ster week na mislopen landstitel getuige van historische middag

Sunderland is terug in de Premier League. The Black Cats waren zaterdagmiddag op Wembley met 1-2 te sterk voor Sheffield United. Dat gebeurde onder het toeziend oog van , die zijn jeugdliefde een week na het mislopen van de landstitel met Ajax wel een succes zag behalen.

Sheffield United en Sunderland streden zaterdagmiddag op Wembley in de finale van de play-offs onder het toeziend oog van Henderson voor het laatste promotieticket naar de Premier League, nadat Leeds United en Burnley via de competitie promoveerden. Sheffield eindigde als derde in de Championship, met veertien punten meer dan nummer vier Sunderland. Dat niveauverschil was ook in de eerste helft duidelijk. The Blades begonnen veel sterker aan het duel in Londen.

Artikel gaat verder onder video

Na 25 minuten resulteerde dat in een voorsprong voor Sheffield, met een zeer belangrijke rol voor Gustavo Hamer. Nadat een hoekschop van Sunderland goed werd verwerkt, was de Nederlander veel sneller dan zijn tegenstander. Met een schitterend balletje met de buitenkant van de voet zette hij Tyrese Campbell alleen voor de keeper, die het leer leip over de uitkomende Anthony Patterson stiftte. Tien minuten later dacht Harrison Burrows de voorsprong te verdubbelen, maar zijn treffer werd afgekeurd voor hinderlijk buitenspel.

Na rust kwam Sunderland sterk uit de kleedkamer, maar het was Sheffield dat verzuimde de wedstrijd in het slot te gooien. Na een pass van Hamer verkeek Dennis Cirkin zich, waarna Andre Brooks oog in oog met Patterson stond. De aanvaller schoof de bal echter tegen de voet van de doelman aan, waardoor Sunderland in leven bleef. Een kwartier voor tijd kwam de ploeg uit Noord-Engeland langszij via Eliezer Mayenda, waarna Sheffield het helemaal uit handen gaf. In de vijfde minuut van de blessuretijd was het Tom Watson die Sunderland naar de zege en de Premier League schoot.

