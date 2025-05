Enorme coup: 'Arne Slot bepalend bij deal van 150 miljoen'

De geruchten over de aanstaande transfer van naar Liverpool zorgen voor ophef in zowel Engeland als Duitsland. Bayern München leek lange tijd de voornaamste kandidaat om de spelmaker over te nemen van Bayer Leverkusen, maar volgens Engelse en Duitse media heeft Liverpool inmiddels de beste papieren. De doorslaggevende factor zou niet geld zijn geweest, maar de tussenkomst van Arne Slot.

Slot zou Wirtz persoonlijk hebben gesproken over zijn plannen voor Liverpool en hem daarbij een sleutelrol in het elftal hebben voorgespiegeld. Dat gesprek zou meer indruk hebben gemaakt dan de gesprekken die Wirtz eerder voerde met Bayern. Bij de Duitse recordkampioen zouden er twijfels zijn geweest over zijn precieze rol, mede door de aanwezigheid van Jamal Musiala op zijn favoriete positie.

Bayern-voorzitter Herbert Hainer bevestigt dat Wirtz heeft bedankt voor een overstap naar München en suggereert daarbij impliciet dat Slot een grote rol speelt in zijn overwegingen. “Max Eberl (sportief directeur van Bayern, red.) heeft me geïnformeerd dat Wirtz naar Liverpool neigt”, zegt Hainer tegen Sport1.

Liverpool zou bereid zijn ver te gaan om Wirtz binnen te halen. Er wordt gesproken over een mogelijke speler-plus-geld-constructie, waarbij onder meer Harvey Elliott of Darwin Núñez betrokken zouden kunnen worden om de transfersom van naar verluidt 150 miljoen euro te drukken. De clubleiding zou Wirtz als de ultieme versterking zien om het nieuwe tijdperk onder Slot verder vorm te geven. Afgelopen seizoen was Wirtz goed voor 10 doelpunten en 14 assists in 31 competitieduels voor Leverkusen.

