Waanzinnig einde van het seizoen voor Ryan Gravenberch

mag een prachtige prijs in ontvangst nemen. De 23-jarige middenvelder van Liverpool is verkozen tot beste jonge speler in de Premier League.

Gravenberch speelde dit seizoen in 36 van de 38 wedstrijden in de Premier League, allemaal als basisspeler. Hij heeft zich onder Arne Slot ontwikkeld to een sleutelspeler bij Liverpool. In de strijd om de prijs voor beste jonge speler troefde hij Liam Delap, Anthony Elanga, Dean Huijsen, Cole Palmer, Joao Pedro, Morgan Rogers en William Saliba af.

Eerder deze maand konden voetbalfans stemmen wie ze nomineerden voor Young Player of the Season. Daarna werden hun stemmen gecombineerd met een panel van voetbalkenners. De prijs is niet te verwarren met de PFA Young Player of the Year, waarvoor wordt gestemd door voetballers zelf.

De prijs van Young Player of the Season wordt sinds het seizoen 2019/20 jaarlijks uitgereikt aan de beste speler van 23 jaar of jonger. Gravenberch treedt in de voetsporen van Trent Alexander-Arnold, Phil Foden (won twee keer), Erling Haaland en Cole Palmer. De Oranje-international is de eerste Nederlander die de prijs wint.

A revelation for the champions...



Ryan Gravenberch is your @Hublot Young Player of the Season! 🙌 @LFC | @RGravenberch pic.twitter.com/Rc1FXdEW74 — Premier League (@premierleague) May 24, 2025

