Slot deelt grootste frustratie in Engeland: 'Het zou gek zijn als we daar niet over zouden praten’

Arne Slot heeft in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van Liverpool meteen de Premier League gewonnen. Ter gelegenheid nodigt Slot onder anderen journalist Willem Vissers van de Volkskrant uit. De succescoach is niet over alles in de hoogste Engelse competitie even tevreden en deelt in gesprek met Vissers zijn ‘grootste frustratie’.

“Er is een trend, zeker in de Premier League: hoe haal ik iemand uit het spel?” begint een gefrustreerde Slot. Als trainer zegt hij geen antwoord op te hebben op die manier spelen. "Dat heeft alleen de scheidsrechter. Het zou gek zijn als we niet over scheidsrechters zouden praten, want daar sta ik om bekend”, grapt Slot.

Artikel gaat verder onder video

Dat zegt de Goeroe van Bergentheim niet voor niets. Slot is vaker open over wat hij vindt van scheidsrechterlijke beslissingen en kiest daar niet altijd de netste bewoordingen voor. In januari werd hij nog geschorst voor het beledigen van scheidsrechter Michael Oliver, na een 2-2 gelijkspel tegen stadsgenoot Everton. Volgens The Mirror zei de trainer destijds: "Je geeft ze alles fucking cadeau" en "Als wij geen kampioen worden, geef ik jou daar de fucking schuld van", maar zelf ontkende hij later de uitspraken te hebben gedaan.

Toch spreekt Slot met Vissers vooral over een algehele ontwikkeling en niet over specifieke beslissingen. Tegenstanders willen het tempo dat Liverpool in de wedstrijd brengt, ontregelen. Scheidsrechters doen daar niet genoeg tegen, luidt de boodschap van Slot: “Een keeper die opeens even last heeft, een praatje maakt en vraagt waar de bal is. Een ander die een minuut doet over een ingooi. Het is echt om te janken. Daartegen kun je geen tactiek bedenken. Dat is mijn grootste frustratie. De keren dat wij punten verloren, was dat onderdeel van de tactiek van de tegenstander.”

Slot zegt zich hard te maken om deze ontregelingen tegen te gaan: “In de eerste bijeenkomst van de trainers van de Premier League zeiden ze dat deze competitie bekendstaat om het hoge tempo. Dat willen we zo houden. De drempel voor een overtreding ligt hoger dan elders, daarom zijn we zo populair. Bij de vierde official probeer ik dat soort dingen te zeggen. Op het einde van de rit trekken ze negen van de tien keer niet genoeg tijd bij. Daarom waren onze wedstrijden tegen Paris Saint-Germain ook zo mooi. Daarin zat niks van tijdrekken, dat was het pure voetbal.”

