Slot komt met compleet ander geluid over het Ajax van Farioli

Arne Slot zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat hij Francesco Farioli 'een goede trainer' vindt. De eerder deze week vertrokken Italiaan loodste Ajax naar de tweede plaats in de Eredivisie en daarmee terug naar de Champions League. Farioli oogstte echter bergen kritiek vanwege onder meer zijn roulatiebeleid en het veldspel, dat volgens velen 'niet des Ajax' was. Slot legt echter uit waarom Ajax in zijn ogen juist wél verzorgd voetbal op de mat legde in het afgelopen seizoen.

Slot verruilde Feyenoord afgelopen zomer voor Liverpool, waarmee hij in zijn debuutjaar direct kampioen van Engeland werd. De Eredivisie is hij echter op de voet blijven volgen. "Ik vind Farioli een goede trainer", zegt Slot, die vervolgens uitlegt waarom het voetbal dat Ajax onder de Italiaan juist een pluim verdient. "Ik lees overal dat hij zo verdedigend speelt. Maar ik zie dat Ajax heel goed kan opbouwen, dat ze makkelijk een man vrij kunnen spelen. En ook dat ze goed druk kunnen zetten en ze kunnen ook uitstekend laag verdedigen", doceert Slot.

Ajax maakte onder Farioli 67 doelpunten in de Eredivisie. Dat zijn er véél minder dan de uiteindelijke landskampioen PSV (103), terwijl ook nummer drie Feyenoord het in offensief opzicht beter deed (76). Slot ziet een duidelijke verklaring: "Farioli had vooral de pech dat PSV en Feyenoord veel en veel betere aanvallers hadden dan hij bij Ajax had. In de punt met Brobbey en Weghorst was het goed, maar zijn buitenspelers waren gewoon van een minder niveau, ook omdat Mika Godts vaak geblesseerd was. Farioli bracht zijn ploeg wel naar het laatste deel van het veld maar daar gebeurde vervolgens niet zoveel. Daar kon hij als trainer niet veel aan doen, dat heeft met kwaliteit te maken. Het is gewoon knap dat hij zoveel punten boven Feyenoord eindigde."

Slot en Farioli hadden dit seizoen één ding gemeen: beiden wilden bij een grote voorsprong in de competitie niet spreken over een naderend kampioenschap. "Je kent mij: als ik twaalf punten voor sta en er zijn nog vier wedstrijden te spelen dan denk ik vaak dat het nog fout kan gaan", zegt Slot. Bij Liverpool gebeurde dat niet: met nog een speelronde te gaan bedraagt de voorsprong op nummer twee Arsenal twaalf punten. Farioli kreeg echter, tot zijn grote verdriet, gelijk. "Eens te meer een voorbeeld dat het ook nog fout kan gaan", zegt Slot, die zich gestoord heeft aan de commentaren over de Italiaan. "Farioli kreeg vervolgens het verwijt dat hij niet heeft uitgesproken dat ze kampioen zouden worden. Dat is dan opeens de reden dat Ajax het niet heeft gehaald. Het is prachtig hoe journalisten altijd weer een andere invalshoek kiezen. Als een trainer niet geliefd is bij journalisten of analisten kan hij het nooit goed doen", aldus Slot.

