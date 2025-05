Kroes bevestigt één trainerskandidaat bij Ajax, ESPN meldt 'slecht nieuws'

Technisch directeur Alex Kroes van Ajax bevestigt dat Erik ten Hag een kandidaat is om Francesco Farioli op te volgen als hoofdtrainer. Op de naam van Paul Simonis wil Kroes echter niet ingaan.

In gesprek met de NOS vertelt Kroes dat hij zondag rond de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente, twee voormalig werkgevers van Ten Hag, kort sprak met de clubloze oefenmeester. “Erik ten Hag staat al heel lang op een lijst. Hij is een bekende, hij heeft het hier fantastisch gedaan. Gisteren heb ik hem kort gesproken. Hij was als toeschouwer in de ArenA. Toeval bestaat niet? Nou, ik weet niet of dat zo is.”

De Telegraaf noemde Ten Hag en Simonis (Go Ahead Eagles) maandagochtend als topkandidaten om Farioli op te volgen in de Johan Cruijff ArenA. De krant wist te melden dat met beide trainers al is gesproken, al wil Kroes dus niet ingaan op de naam van Simonis. Later op de dag voegde Het Parool de naam van Michael Reiziger toe aan de kandidatenlijst.

Ajax kondigde maandagochtend het vertrek van Farioli aan. De Italiaan kende een uitstekend seizoen in Amsterdam en zijn ploeg presteerde boven verwachting. Ajax leek zelfs op de titel af te koersen, maar gaf in de laatste vijf wedstrijden een voorsprong van negen punten op PSV volledig weg.

Slecht nieuws over Ten Hag

Ook in een interview met ESPN wordt Kroes maandagmiddag gevraagd naar Ten Hag. "Ik heb gisteren na de wedstrijd heel even met Erik gesproken. Toen gaf hij aan dat hij bezig is met zijn toekomst. En ik zei: 'Goh, zou je ooit nog met mij een kopje koffie willen drinken?' Het antwoord van hem laat ik in het midden", aldus Kroes.

ESPN-verslaggever Cristian Willaert heeft vernomen dat Ten Hag niet staat te springen om trainer van Ajax te worden, maar dat wil Kroes niet bevestigen. Wel ziet hij meerdere namen genoemd worden. "Dat is terecht, leuk en handig, want misschien heb ik er nog wat aan. Maar de uitdaging wordt alleen maar groter."

"Dat is wel echt zuur, want op dat vlak voelt het wel alsof we weer helemaal opnieuw beginnen. Alsof we echt een jaar terug in de tijd zijn gestapt", stelt de directeur. "Nieuwe staf zoeken, maar ook op spelersvlak. Er komen heel veel huurlingen terug. Dus het wordt voor ons wederom een heel lange, zware zomer."

