Bayer Leverkusen begint bij presentatie Ten Hag twee keer over Ajax

Het hing de afgelopen dagen al nadrukkelijk in de lucht, maar maandagmorgen is ook het hoge woord eruit: Erik ten Hag is de nieuwe hoofdtrainer van Bayer Leverkusen. De Nederlander staat bij de nummer twee van Duitsland voor de zware klus om de goede prestaties onder succestrainer Xabi Alonso een passend vervolg te geven. Bayer Leverkusen heeft in ieder geval het volste vertrouwen in Ten Hag. Dat blijkt wel uit de woorden van de technisch directeur, die bij de presentatie over Ajax begint.

Bayer Leverkusen schreef in het seizoen 2023/24 geschiedenis door zich ongeslagen tot kampioen van Duitsland te kronen. Daar bleef het niet bij: de club won onder leiding van Alonso ook de DFB Pokal én reikte tot de finale van de Europa League, waarin Atalanta Bergamo te sterk bleek. In het voorbije seizoen moest Bayer Leverkusen in eigen land zijn meerdere erkennen in Bayern München, dat ook in het tweeluik in de achtste finales van de Champions League aan het langste eind trok.

De goede prestaties van Bayer Leverkusen onder Alonso zijn natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. De club moet de ijzersterke ontwikkeling van de afgelopen seizoenen naar alle waarschijnlijkheid bekopen met het vertrek van een aantal sterkhouders. Zo zijn zowel Jeremie Frimpong als Florian Wirtz hard op weg naar Liverpool. Beiden leveren Bayer Leverkusen mogelijk een flinke zak met geld op, maar zullen sportief gezien een groot gat achterlaten. Ten Hag moet dus aan de bak.

Lof voor prestaties als trainer van Ajax

Bayer Leverkusen kijkt in elk geval reikhalzend uit naar de samenwerking met de Nederlander. “Met Erik ten Hag vertrouwen we op een ervaren trainer met indrukwekkende sportieve successen”, zo klinkt het namens technisch directeur Simon Rolfes op de clubsite. Rolfes ontkomt er niet aan om bij de presentatie van Ten Hag te beginnen over diens periode bij Ajax. “Zijn zes prijzen met Ajax Amsterdam waren buitengewoon. Met drie landstitels en twee bekerwinsten (en een Johan Cruijff Schaal, red.) domineerde hij met Ajax van 2018 tot en met 2022 onbetwist het Nederlandse voetbal”, zo vervolgt Rolfes.

Ten Hag bekroonde zijn succesvolle periode in Amsterdam met een overstap naar Manchester United. Daar won hij met de League Cup en FA Cup weliswaar twee mooie prijzen, maar het huwelijk tussen Manchester United en Ten Hag verliep uiteindelijk toch teleurstellend. Rolfes komt echter met een ander geluid. “En met zijn daaropvolgende successen bij Manchester United, soms onder moeilijke omstandigheden, toonde Erik ook zijn klasse als trainer.” Volgens Rolfes komen de ideeën van Bayer Leverkusen over voetbal ‘overeen’ met die van Ten Hag. “Met technisch veeleisend en dominant voetbal willen we in de stijl van Werkself (bijnaam van Bayer, red.) blijven opereren en streven naar de hoogste doelen in de Bundesliga, DFB Pokal en Champions League”, zo klinkt het.

Reactie Ten Hag

En Ten Hag zelf? De oud-trainer van Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Ajax en Manchester United is blij dat hij deze kans krijgt. “Bayer 04 is een van de beste clubs van Duitsland en behoort bovendien tot de uitgebreide Europese top. De club biedt uitstekende voorwaarden en de gesprekken met de directie hebben grote indruk op mij gemaakt. Ik ben naar Leverkusen gekomen om de ambities die de afgelopen jaren zijn gegroeid, te bevestigen. Het is een spannende opgave om samen iets op te bouwen en een ambitieus team te ontwikkelen in deze fase van verandering”, aldus de nieuwe hoofdtrainer, die zijn krabbel heeft gezet onder een contract tot medio 2027.

