Ten Hag moet nog starten in Leverkusen, maar krijgt nu al dringend advies van Van Hanegem

Ajax hoopte Erik ten Hag te kunnen verleiden tot een terugkeer naar Amsterdam en hem te presenteren als opvolger van Francesco Farioli. De Tukker nam de interesse van zijn oude club weliswaar ‘serieus’, maar een baan in de top van de Duitse Bundesliga geniet zijn voorkeur. Ten Hag staat op het punt gepresenteerd te worden als nieuwe hoofdtrainer van Bayer Leverkusen. Hij moet zijn handtekening weliswaar nog zetten, maar Willem van Hanegem heeft nu al dringend advies voor zijn landgenoot.

Ten Hag maakte begin 2018 de overstap van FC Utrecht naar Ajax. Hij beleefde een uiterst moeizaam eerste halfjaar in Amsterdam. In de daaropvolgende zomer werd de ommekeer ingezet, mede ingegeven door de handelingen op de transfermarkt. Ajax haalde Dusan Tadic en Daley Blind terug naar de Eredivisie, plaatste zich via de voorrondes voor de groepsfase van de Champions League en beleefde uiteindelijk een historisch Europees seizoen. De Amsterdammers kroonden zich bovendien voor het eerst sinds 2014 tot kampioen van Nederland én wonnen de beker.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Keihard gelag voor Man United én Ten Hag: aankoop van 30,5 miljoen strooit extra zout in wonden

Ten Hag zou Ajax naar nog twee landstitels loodsen, alvorens in 2022 zijn tijd in Amsterdam te bekronen met een overstap naar Manchester United. Als hoofdtrainer van de Engelse grootmacht won hij weliswaar de League Cup en de FA Cup, maar zijn periode op Old Trafford mondde uiteindelijk uit in een teleurstelling. Manchester United nam in oktober vorig jaar, na een onthutsende seizoensstart, afscheid van Ten Hag. Een grote fout, volgens criticasters, was dat Ten Hag veelal oude bekenden naar Old Trafford haalde. Zo telde Manchester United in het Ten Hag-tijdperk grof geld neer voor Antony, Lisandro Martínez, André Onana, Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt. Allemaal spelers die onder Ten Hag erg succesvol waren in Amsterdam, maar in Engeland (nog) geen potten hebben kunnen breken.

LEES OOK: Bayer Leverkusen-fans zeggen hetzelfde over Erik ten Hag

Ten Hag krijgt advies van Van Hanegem

Van Hanegem hoopt dat Ten Hag geleerd heeft van zijn ‘fouten’. De oud-trainer van ook Go Ahead Eagles en FC Utrecht krijgt bij Bayer Leverkusen mogelijk flink wat geld tot zijn beschikking om te investeren in de selectie. “Op goed voetbal zal Bayer Leverkusen ook moeten letten. Ze verkopen Jeremie Frimpong en waarschijnlijk ook Florian Wirtz aan Liverpool, dat levert een kleine 200 miljoen op. Het is niet te hopen dat Erik ten Hag daar als nieuwe trainer nog wat spelers die hij kent van Ajax voor wil halen”, zo zegt Van Hanegem in gesprek met het Algemeen Dagblad. De Kromme heeft er echter vertrouwen in dat Ten Hag inmiddels wel beter weet. “Die fout zal hij vast niet meer maken”, zo klinkt het.

➡️ Meer Manchester United nieuws

👉 FC Barcelona krijgt slecht nieuws uit Manchester in jacht op felbegeerde verdediger 🔗

👉 Clubicoon Real Betis duidelijk: 'Ik zorg voor de auto als Antony ontvoerd moet worden' 🔗

👉 Grote zomeraankoop voor United op komst: ‘Laatste details worden besproken’ 🔗

👉 Man United ziet 'nieuwe Jude Bellingham' bij Ajax en roert zich 🔗

👉 Schok in Engeland: 'Onana dwingt Man United om iets te doen wat al 80 jaar niet gebeurde' 🔗