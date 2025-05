Zó dacht Erik ten Hag over de interesse van Ajax: 'Dat was cruciaal'

Vlak nadat Ajax het vertrek van Francesco Farioli wereldkundig had gemaakt, brachten verschillende media het nieuws dat Erik ten Hag een van de ‘favorieten’ van de clubleiding was om de Italiaan op te volgen. Maar de Amsterdammers kunnen definitief een streep zetten door de naam van Ten Hag: hij wordt komende week gepresenteerd bij Bayer Leverkusen. Volgens Sjoerd Mossou nam de Tukker de interesse van Ajax wel ‘serieus’, maar is werken in de top van de Bundesliga altijd al zijn wens geweest én stapt hij liever in bij een ‘stabiele’ club.

Ajax en Ten Hag bewaren goede herinneringen aan elkaar. De oud-trainer van onder meer Go Ahead Eagles en FC Utrecht stapte begin 2018 in bij de Amsterdammers. Na een moeizaam eerste half jaar kreeg Ten Hag zijn selectie, mede ingegeven door de komst van onder meer Dusan Tadic en Daley Blind, eindelijk aan de praat. Met Ten Hag boekte Ajax zowel nationaal als internationaal grote successen. Hij vertrok in 2022 naar Manchester United. Het huwelijk op Old Trafford liep uit op een teleurstelling, ondanks de winst van de League Cup en de FA Cup.

Ten Hag zat sinds vorig jaar oktober zonder club. Daar hoopte Ajax deze weken verandering in te kunnen brengen. “Ajax-directeur Alex Kroes waagde nog een dappere poging bij Erik ten Hag deze week, en niet voor het eerst. De trainer uit Haaksbergen gooide die deur niet meteen definitief in het slot, maar hij wilde wel eerlijk zijn: werken in een Europese topcompetitie had simpelweg de voorkeur”, zo schrijft Mossou op de website van het Algemeen Dagblad. En met een functie bij Bayer Leverkusen gaat bovendien een lang gekoesterde wens van Ten Hag in vervulling: werken in de top van de Bundesliga.

Geen eenvoudige uitdaging voor Ten Hag

De voormalig succestrainer van Ajax heeft al een verleden in Duitsland. Hij werkte als coach van het tweede elftal van Bayern München, waar hij in de keuken van Pep Guardiola kon kijken. Nu komt hij voor de zware uitdaging te staan om Bayer Leverkusen in het spoor van Bayern München te houden. “Met Xabi Alonso volgt Ten Hag een absolute succescoach op, die zeer geliefd was bij de aanhang van Bayer Leverkusen, en die in 2024 op fenomenale wijze kampioen werd van de Bundesliga. De kans is bovendien groot dat een aantal sleutelspelers zullen vertrekken, onder wie de absolute sterspeler Florian Wirtz én publiekslieveling Jeremie Frimpong, die allebei op weg zijn naar Liverpool”, zo schrijft Mossou.

Ten Hag zal dus ook in Leverkusen moeten bouwen aan een nieuwe ploeg. Volgens Mossou is de situatie echter ‘onvergelijkbaar met de chaos waarin Ten Hag twee jaar lang moest werken op Old Trafford’. Bayer Leverkusen geldt immers ‘al jaren als één van de meest stabiele en best geleide clubs van de Bundesliga’. Mossou schrijft dat dit ook belangrijk was in de afweging van Ten Hag. “Na zijn ontslag bij United was het cruciaal om een afgewogen keuze te maken, waarbij Ten Hag bovenal weer wilde doen waar hij het allerbeste in is: spelers ontwikkelen op het trainingsveld, werken aan een team, zonder voortdurend te moeten schipperen binnen een chaotische organisatie. Bij Bayer Leverkusen denkt Ten Hag dat de komende jaren te kunnen”, zo klinkt het.

‘Afbreukrisico bij Ajax stuk groter’

Bij Ajax was dat nog maar de vraag. “In dat licht was het afbreukrisico bij zijn oude club Ajax een stuk groter. Daar moet niet alleen de complete staf van de vertrokken Francesco Farioli worden vervangen, maar moet ook de selectie grondig worden gerenoveerd, zonder dat er financiële middelen zijn om topspelers te halen. Bij Bayer Leverkusen zijn de mogelijkheden talrijk”, zo omschrijft Mossou het grote verschil tussen Ajax en Bayer Leverkusen.

