Bayer Leverkusen-fans zeggen hetzelfde over Erik ten Hag

Door fans van Bayer Leverkusen wordt met voorzichtig optimisme gereageerd op de aanstelling van Erik ten Hag als nieuwe trainer. Ondanks het teleurstellende einde van zijn Manchester United-avontuur hebben supporters er vertrouwen in dat Ten Hag een geschikte opvolger zal blijken van Xabi Alonso.

Ten Hag zat zonder werk sinds zijn ontslag bij Manchester United in oktober 2024. Hij werd uit zijn functie ontheven vanwege teleurstellende prestaties in met name de Premier League: de ploeg stond veertiende. Toch zijn de fans van Bayer Leverkusen niet vergeten dat hij daarvoor nog twee prijzen had gewonnen (de EFL Cup en de FA Cup), en zien ze ook dat zijn opvolger Rúben Amorim het minstens zo moeilijk heeft. Onder zijn leiding bleef Manchester United in de lagere regionen van de competitie bivakkeren.

“Ik kijk uit naar Erik ten Hag, ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen en ik ben ervan overtuigd dat we prijzen met hem gaan winnen”, schrijft een fan op het forum Werkself, een fancommunity. “Ik durf te stellen dat zelfs Florian Wirtz bij Manchester United zou falen”, verwijst een andere fan naar de Bayer Leverkusen-ster, die op weg lijkt naar Liverpool. Wel wordt benadrukt dat Ten Hag een aandeel had in de slechte prestaties van Manchester United.

'Ten Hag vrijpleiten is naïef'

“Om Ten Hag vrij te pleiten van verantwoordelijkheid voor een seizoen waarin Manchester United op de rand van de degradatiestreep verkeerde - en waarin het veldspel nergens op leek - is ronduit naïef. Het feit dat een bedrijf jarenlang slechte personeelsbeslissingen neemt, betekent niet dat de trainer geen rol speelt”, klinkt het. Een mede-fan reageert: “Ten Hag zal zeker zijn aandeel hebben in het slechte seizoen, net zoals Xabi zijn aandeel had in onze zwakkere tweede seizoenshelft van dit jaar. Maakt dat hem en Xabi slechte coaches? Zeker niet, het hangt er uiteindelijk van af hoe goed de coach bij het team past en hoe goed hij bij het team past.”

Ook op Reddit wordt overwegend positief gereageerd. “Won twee prijzen met Manchester United, had een goede periode bij Ajax, spreekt Duits”, stelt een fan over Ten Hag, die in het verleden het tweede elftal van Bayern München trainde. “Amorim heeft het met dat Man United-team ook niet veel beter gedaan dan hij. Ik vind het wel fijn dat het een ogenschijnlijk grote naam is, en ik vertrouw ons bestuur. Het is sowieso een complete reorganisatie en realistisch gezien: wie was er anders beschikbaar op de markt voor ons? Het is een project – laten we hopen dat de komende jaren goed verlopen en dat we in de top vier kunnen blijven, wat het realistische doel voor de nabije toekomst zou moeten zijn.”

'Langetermijnproject met Ten Hag'

“Toen bekend werd dat Fàbregas en Ten Hag kandidaten waren, was ik in eerste instantie voor Fàbregas”, schrijft een andere Bayer-fan. “Maar sinds een paar weken gaat mijn voorkeur uit naar Ten Hag, om een paar redenen. Hij heeft veel meer ervaring op het hoogste niveau van het Europese voetbal, de kans is groter dat hij langer dan twee jaar blijft als het goed gaat, waardoor het een langetermijnproject zou kunnen worden, en hij brengt een groter gevoel van verandering in de technische staf – wat nodig zal zijn gezien de komende transfers. Bij Fàbregas zou het gevoel kunnen ontstaan dat hij te veel op Xabi lijkt om ons succesvol door die veranderingen heen te loodsen. Bovendien: beoordeel iemand niet alleen op zijn verleden bij Manchester United. Dat geldt zowel voor spelers als trainers.”

Een andere supporter is ‘meer dan bereid’ om Ten Hag het voordeel van de twijfel te geven wat betreft de mindere periode op Old Trafford. “Zoals we nu met zijn opvolger Amorim zien, was het eerder een Manchester United-probleem dan een Ten Hag-probleem. Mijn indruk is dat hij een trainer is met een duidelijke spelopvatting. Hij zal enorm gemotiveerd zijn om te laten zien dat zijn periode bij Man United een uitzondering was in zijn carrière. Geef hem de tijd om zijn systeem te implementeren, geef hem een paar nieuwe en gretige spelers, en laten we zien wat er gebeurt.”