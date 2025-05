Bayer Leverkusen geeft Ten Hag nieuwe kans in de top

Erik ten Hag is de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. De Nederlandse trainer wordt de opvolger van Xabi Alonso, die is aangesteld bij Real Madrid. Ten Hag tekent een contract voor twee jaar in de BayArena.

Ten Hag was al enige tijd in beeld bij Bayer Leverkusen om Alonso op te volgen. De voormalig trainer van Manchester United stond samen met Cesc Fàbregas hoog op het lijstje in West-Duitsland. Zaterdag werd via betrouwbare media duidelijk dat Ten Hag een principeakkoord had bereikt met Leverkusen en inmiddels is de aanstelling officieel bevestigd.

Na het vertrek van Francesco Farioli deed ook Ajax een poging om Ten Hag terug te halen naar de Johan Cruijff ArenA. De oefenmeester heeft gesproken met technisch directeur Alex Kroes, maar heeft dus besloten niet terug te keren naar Nederland. Eerder deze week werd al duidelijk dat de voorkeur van de clubloze trainer uitging naar een overstap naar Duitsland.

De 55-jarige Ten Hag was al eerder werkzaam in Duitsland: tussen 2013 en 2015 gaf hij leiding aan het reserveteam van Bayern München. Zijn meest recente klus was bij Manchester United. In oktober 2024 werd hij na een dienstverband van ruim twee jaar ontslagen, vanwege tegenvallende prestaties in met name de Premier League. Hij won met de Engelse club wel de FA Cup en de EFL Cup.