Oefenwedstrijden Feyenoord 2025/26: programma en uitslagen

Het nieuwe seizoen gaat begin augustus al van start voor Feyenoord. Hoe bereidt de ploeg van Robin van Persie zich voor op het seizoen 2025/2026 en welke oefenwedstrijden staan er gepland? FCUpdate zet het op een rijtje.

De spelers komen na de vakantie weer bij elkaar aan het einde van juni. Op maandag 30 juni vindt de eerste groepstraining plaats. Aan het eind van de eerste week staat er meteen een oefenwedstrijd op het programma op 5 juli. Feyenoord is te gast bij SC Cambuur voor de opening van het nieuwe Kooi Stadion. De aftrap is om 15.00 uur.

Voordat de selectie van Van Persie op trainingskamp gaat, staan er in Rotterdam nog twee oefenwedstrijden gepland. Op 12 juli komt Union Sint-Gillis op bezoek in De Kuip om 14.00 uur. De week erop, op 19 juli, komt KAA Gent naar Rotterdam, voor een duel op Varkenoord om 13.00 uur.

Van maandag 21 juli tot en met zaterdag 26 juli zullen de spelers op trainingskamp gaan in Duitsland. Feyenoord verwacht er in elk geval één oefenwedstrijd te spelen, maar over een tegenstander is nog niets bekend.

Na het trainingskamp volgt de afsluiting van de voorbereiding, met de openingswedstrijd van het seizoen in De Kuip. Op zaterdag 2 augustus om 16:30 uur speelt Feyenoord de laatste oefenwedstrijd tegen VfL Wolfsburg.

Het nieuwe seizoen

Het nieuwe Eredivisie-seizoen gaat van start in het weekend van vrijdag 8 tot en met zondag 10 augustus. Nog daarvoor stroomt Feyenoord in de derde voorronde van de Champions League in. Op 21 juli wordt geloot wie de tegenstander wordt op 5/6 en 12 augustus. Mochten de play-offs gehaald worden, dan vinden die plaats op 19/20 en 26/27 augustus. De loting daarvan is al eerder, op 4 augustus. Als Feyenoord niet doorgaat naar de play-offs, is het automatisch geplaatst voor de competitiefase van de Europa League.

Wedstrijdschema Feyenoord deze zomer

Datum & Tijd Wedstrijd Locatie Zaterdag 5 juli 15.00 uur SC Cambuur - Feyenoord Kooi Stadion Zaterdag 12 juli 14.00 uur Feyenoord - Union Sint-Gillis De Kuip Zaterdag 19 juli 13.00 uur Feyenoord - KAA Gent Varkenoord Maandag 21 juli t/m zaterdag 26 juli Trainingskamp Duitsland Zaterdag 2 augustus 16.30 uur Feyenoord - VfL Wolfsburg De Kuip Dinsdag 5 of woensdag 6 augustus Heenwedstrijd derde voorronde Champions League Vrijdag 8 augustus Start Eredivisie Dinsdag 12 augustus Terugwedstrijd derde voorronde Champions League Dinsdag 19 of woensdag 20 augustus Heenwedstrijd play-offs Champions League Dinsdag 26 of woensdag 27 augustus Terugwedstrijd play-offs Champions League

