Slot onthult in welke huidige Feyenoord-speler de scouting het totaal niet zag zitten

Arne Slot doet in gesprek met het Algemeen Dagblad een boekje open over de komst van naar Feyenoord. De huidige trainer van Liverpool onthult dat de scouting van de Rotterdammers het totaal niet in de buitenspeler zagen zitten.

Hadj Moussa (23) was gedurende de tweede helft van het seizoen 2023/24 als huurling van het Belgische Patro Eisden actief in de Eredivisie bij Vitesse. De Algerijn maakte af en toe grote indruk bij de latere degradant, maar maakte zich in zijn Arnhemse periode ook geregeld onmogelijk. Slot zag echter de grote potentie van Hadj Moussa, maar vond binnen Feyenoord nauwelijks medestanders, zo vertelt hij.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Feyenoord-uitblinker Hadj Moussa in belangstelling Engelse én Franse hoogvlieger'

"Er is in mijn tijd geen speler naar Feyenoord gekomen waar de scouting van de club meer op tegen was dan bij Hadj Moussa", zegt Slot. "Dat was niet normaal, ik heb zelfs in een ruimte gezeten waarin ze mij beelden lieten zien waaruit bleek hoe slecht Hadj Moussa omschakelde. Is dit voldoende om een speler te halen, was de vraag. Ik had ook niet verwacht dat hij meteen zo goed zou zijn hoor. De kwaliteit die Hadj-Moussa heeft, dat zie je niet veel." Eén man was het echter wél eens met Slot: "Overigens wilde Dennis te Kloese hem ook graag hebben, hoor."

LEES OOK: Dit is hoe Anis Hadj Moussa op bizarre wijze is ontdekt in Nederland

Slot en Te Kloese kregen uiteindelijk hun zin: Hadj Moussa werd voor 3,5 miljoen euro overgenomen door Feyenoord in de zomer waarin Slot juist zijn vleugels uitsloeg en de overstap naar Liverpool maakte. Onder Brian Priske, interim-trainer Pascal Bosschaart en de huidige hoofdtrainer Robin van Persie beleefde Hadj Moussa - cijfermatig althans - een prima debuutseizoen in De Kuip. De rechtsbuiten veroverde al snel een basisplaats en kwam in alle competities uiteindelijk tot 43 wedstrijden en was daarin goed voor elf doelpunten en vijf assists. Drie van zijn treffers maakte Hadj Moussa in de Champions League, waaronder eentje tijdens het sensationele gelijkspel tegen Manchester City (3-3).

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord 'zit te snurken': 'Er heeft nog niemand voor hem aangeklopt' 🔗

👉 Feyenoord-revelatie: 'Ik zou gaan tekenen, maar toen belde Van Persie...' 🔗

👉 Aston Villa leidt de race: vertrekt Feyenoord-speler al na negen duels naar Engelse top? 🔗

👉 Krabbendam: ‘Feyenoord doet er alles aan om hem terug te halen’ 🔗

👉 'Groningen veegt openingsbod Feyenoord op Valente van tafel' 🔗