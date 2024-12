Dit is hoe Anis Hadj Moussa op bizarre wijze is ontdekt in Nederland

maakt momenteel een ontwikkeling door bij Feyenoord waar je ú tegen zegt. De Algerijnse aanvaller speelde vorig seizoen nog in de Belgische Tweede Klasse bij Patro Eisden, werd halverwege verhuurd aan Vitesse en in de zomer opgepikt door Feyenoord. In het shirt van de Rotterdammers imponeerde hij onder meer tegen Manchester City, een duel waarin hij Man of the Match werd. Hoe Hadj Moussa uiteindelijk in Nederland werd ontdekt, is toch wel een vrij bijzonder verhaal te noemen.

Hadj Moussa wordt geboren in Parijs, in het 19e arrondissement. Op jonge leeftijd begint hij met voetballen bij het Franse Torcy. In 2016 maakt hij op veertienjarige leeftijd de overstap naar FC Montfermeil, waarna hij in 2018 overstapt naar RC Lens. Bij de Franse club breekt hij niet door, waarna hij voor zijn eerste buitenlandse avontuur gaat. Hij tekent bij Olympic Charleroi, dat uitkomt op het derde niveau in België. In zijn eerste seizoen in België was Hadj Moussa direct goed voor negen treffers.

Bij toeval werd Hadj Moussa ‘min of meer’ ontdekt door Edward Sturing, in die tijd hoofd jeugdopleiding bij Vitesse, toen hij namens de Arnhemmers een wedstrijd bezocht van Patro Eisden, de club van Coley Parry. Tijdens dat duel was Sturing vooral geïmponeerd door een speler van tegenstander Olympic Charleroi: Hadj Moussa. Sturing tipte de collega’s van Patro Eisden om de aanvaller nauwlettender in de gaten te houden.

Min of meer ontdekt door Edward Sturing toen die namens Vitesse een wedstrijdje ging kijken bij Parry-club Patro Eisden en vooral onder de indruk was van een speler bij tegenstander Olympic Charleroi en de collega’s van Patro tipte om Hadj Moussa intensiever te gaan volgen. https://t.co/MaNetIE5OS — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) December 3, 2024

Dat deed de club uit de Belgische Challenger Pro League (het tweede niveau van België). In de zomer van 2023 maakte Hadj Moussa transfervrij de overstap naar de club van Parry. De Belgische club wordt getraind door voormalig Club Brugge-doelman Stijn Stijnen, die snel in de gaten had dat hij een stapje hogerop kon. “Ik had Anis liefst gehouden”, aldus de oud-doelman in gesprek met Voetbal International. “Maar toch heb ik op een dag tegen Coley Parry gezegd, die toen nog een dikke vinger in de pap had bij Vitesse: Haal Anis naar Arnhem.”

“Nou, daarop werd vanuit Vitesse niet met enthousiasme gereageerd”, weet Stijnen. “Wat moesten ze met een speler uit de Belgische Tweede Klasse? Maar ik zei tegen Coley: Technisch kan hij mee met twee vingers in zijn neus. Ik dacht wel dat het fysiek misschien een ander verhaal zou worden. Maar wat schetst mijn verbazing, na een paar weken had onze medische staf contact met die van Vitesse.”

Vitesse gaat in zee met Hadj Moussa

Toch sloeg Vitesse nog toe inzake Hadj Moussa. Op 1 februari 2024 maakten de Arnhemmers bekend dat de vleugelaanvaller op huurbasis zou overkomen naar de geplaagde hekkensluiter van de Eredivisie. Bij Vitesse groeide Hadj Moussa al snel uit tot een van de revelaties. Hoewel de Algerijn op het veld toonde een heuse smaakmaker te zijn, was er grote twijfel over zijn mentaliteit en professionaliteit. Zo meldde hij zich eens veel te laat ziek en kwam hij ook enkele malen te laat op de training van de Arnhemmers.

© Imago

Ondanks deze twijfels was toenmalig Feyenoord-trainer Arne Slot ontzettend gecharmeerd van de Algerijn, die in veertien Eredivisiewedstrijden voor Vitesse eenmaal trefzeker was en twee assists gaf. De trainer, die afgelopen seizoen nog in dienst was van de Rotterdammers, zag zijn elftal bepaalde wedstrijden waarin de ploeg dominant was niet winnend afsluiten. Zo werd er onder meer met 0-0 gelijkgespeeld tegen Fortuna Sittard en FC Twente, maar ook met 2-2 gelijkgespeeld bij Sparta Rotterdam en NEC.

Slot noemt bij de clubleiding de naam van Hadj Moussa. In de ogen van de oefenmeester passeert de Algerijn makkelijk en zorgt hij voor dreiging, waarmee hij ruimte creëert voor ploeggenoten. Er zijn ook verbeterpunten, zo constateert Slot. Het omschakelen van Hadj Moussa kan beter. Slot heeft echter vooral oog voor zijn kwaliteiten aan de bal: het dribbelen, het slepen en de timing. De oefenmeester vraagt dan ook aan Feyenoord-directeur Dennis te Kloese om contract op te nemen met Patro Eisden. Hadj Moussa maakte in de zomer van 2024 de overstap naar Feyenoord voor een transfersom die op kan lopen tot 3,5 miljoen euro.

Hadj Moussa begint te imponeren

Door zijn overgang naar Liverpool zal Slot zelf niet met Hadj Moussa werken. Dat is aan zijn opvolger Brian Priske. In Rotterdam moet de aanvaller het in het begin vooral doen met korte invalbeurten. Maar door blessures voorin kreeg Hadj Moussa op bezoek bij Almere City (10 november) voor het eerst een basisplaats. Op aangeven van landgenoot Ramiz Zerrouki schoot Hadj Moussa tegen de laagvlieger zijn tweede Feyenoord-treffer tegen de touwen. Daags ervoor maakte hij zijn eerste treffer voor de Rotterdammers in de met 1-3 verloren Champions League-wedstrijd tegen Red Bull Salzburg.

© Imago

Hadj Moussa maakte na de interlandperiode in de wedstrijd tegen sc Heerenveen meteen zijn derde doelpunt in dienst van Feyenoord. Ook in het Champions League-treffen met grootmacht Manchester City verscheen de Algerijnse aanvaller aan de aftrap. Vlak voor rust komt Feyenoord met 1-0 achter door een benutte penalty van Erling Haaland, waarna The Citizens na de pauze uitlopen naar 3-0. Hadj Moussa bleef ondanks de kansloze achterstand het geloof houden en nam de leiding bij de Rotterdammers. Na 75 minuten was hij dan ook diegene die voor de 3-1 zorgde en dat leidde het begin in van een geweldige comeback. Door doelpunten van Santiago Giménez en Dávid Hancko speelde Feyenoord gelijk in het Etihad Stadium. Na afloop van de wedstrijd kreeg Hadj Moussa de Man of the Match award uitgereikt voor zijn goede prestaties.

Analytici onder de indruk van Hadj Moussa

De stappen die Hadj Moussa zet blijven niet onopgemerkt bij de analisten. Zo is oud-middenvelder Wesley Sneijder na afloop van het knappe gelijkspel van Feyenoord bij Manchester City lyrisch over de aanvaller. “Die jongen is echt wel stappen aan het maken. Dat vind ik echt geweldig om te zien”, klinkt het. Ook Royston Drenthe is onder de indruk van Hadj Moussa. “Zo’n jongen heeft vertrouwen nodig en als je hem dat geeft dan gaat hij op dit soort momenten heel belangrijk voor je zijn. Dat laat hij dit keer weer zien. Ik heb echt een hele hoge dunk van deze gozer en ik ben enorm trots op dat ventje”

Ibrahim Afellay geniet ook van de manier waarop Hadj Moussa zich momenteel profileert bij Feyenoord. “Ik vind wel dat deze jongen zich duidelijk ontwikkeld heeft. Dit zijn dingen die je makkelijker kunt aanleren dan het talent dat hij heeft", vervolgt Afellay. "En daarom was ik ook zo enthousiast: er zijn niet meer zoveel spelers die mensen vermaken in het stadion en ook nog eens zo beslissend zijn. Drie jaar geleden was hij nog amateur!"

Waar ligt het plafond van Hadj Moussa?

De grote vraag is nu: waar ligt het plafond van Anis Hadj Moussa? Oud-voetballer, en tegenwoordig columnist, Willem van Hanegem trekt in het geval van Hadj Moussa de vergelijking met zijn landgenoot Riyad Mahrez, die ook op latere leeftijd de absolute top haalde. “Als andere managers in de Premier League die Hadj Moussa deze week in de Champions League zagen, dan zullen ze toch wel denken: heel aardige speler is dat. Ja, hij is ‘al’ 22, maar ik sluit niet uit dat hij de top nog kan bereiken.”

Zijn voormalig trainer Stijnen denkt ook dat er nog wel een stap hogerop inzit voor Hadj Moussa. “Anis wordt nu gevolgd op wereldniveau. Ik kan me na Manchester City en die goal tegen Salzburg niet voorstellen dat er komende zomer geen bod komt van een Engelse club. Geloof me, Te Kloese wrijft in zijn handen nu, hoor”, vertelt hij in gesprek met VI. Of dat bod er komt zal de toekomst moeten uitwijzen, maar The Sun weet te melden dat Hadj Moussa op de radar is verschenen bij Tottenham Hotspur en Leicester City.

