Feyenoorder overtuigt El Ahmadi: 'Ik had mijn bedenkingen, maar je zag dat hij stappen maakt'

Karim El Ahmadi geeft toe dat hij voorafgaande aan de wedstrijd tussen Manchester City en Feyenoord zijn 'bedenkingen' had bij het opstellen van als rechtsbuiten. De zomeraanwinst speelde echter een puike partij in het Etihad Stadium en bekroonde die een kwartier voor tijd met het maken van de 3-1, waarmee hij Feyenoord op het juiste spoor zette naar een memorabele comeback.

Hadj Moussa werd in de winterstop van vorig seizoen door het in degradatienood verkerende Vitesse gehuurd van de Belgische Tweedeklasser Patro Eisden Maasmechelen. Hoewel de Algerijn cijfermatig niet eens zozeer boven de malaise uitstak, met twee goals en evenzoveel assists in vijftien wedstrijden, was Feyenoord dusdanig overtuigd dat het afgelopen zomer 3,5 miljoen euro neertelde om Hadj Moussa naar De Kuip te halen. Inmiddels bewijst de rechtsbuiten steeds vaker zijn waarde voor de Rotterdammers: het duel in Manchester was alweer het vierde opeenvolgende waarin Hadj Moussa tot scoren kwam.

In Voetbalpraat op ESPN wordt lovend gesproken over de ontwikkeling die Hadj Moussa de laatste maanden heeft doorgemaakt. "Ik vond hem geweldig voetballen", zegt Marciano Vink. "Die had eigenlijk vanaf de eerste minuut het lef, en - waar iedereen het over had - je moet durven te voetballen. Er waren gewoon momenten dat Feyenoord onder druk stond en hij de bal kreeg en 'm toch nog eventjes bij zich hield. Hoofd omhoog, bal gewoon rustig terug" analyseert Vink. El Ahmadi had vooraf gedacht dat Feyenoord-trainer Brian Priske voor de variant zou kiezen met Bart Nieuwkoop als rechtsbuiten, om de veelvuldig mee opkomende City-linksbackback Josko Gvardiol beter af te kunnen stoppen. De Deen zette Nieuwkoop echter 'gewoon' in als rechtsback en durfde het aan met Hadj Moussa rechts voorin. "Ik had ook wel mijn bedenkingen bij Hadj Moussa tegen Manchester City, want je moet denk ik vaker achter de bal aan. Maar je zag echt wel dat hij qua inhoud ook wel echt stappen maakt. Niet normaal", zegt oud-Feyenoorder El Ahmadi. Dat beaamt Kees Kwakman, die aanstipt dat Hadj Moussa bij Vitesse niet veel meeverdedigde: "Klopt, dat is ook wel een verschil", aldus de Volendammer. "Die jongen heeft het toch wel redelijk snel opgepakt, al zitten we nu al in november."

Vink herinnert zijn tafelgenoten eraan dat er aan het begin van het seizoen de nodige twijfels waren of Hadj Moussa de stap van Vitesse naar Feyenoord aan zou kunnen. Inmiddels heeft de Algerijn daar wel een einde aan gemaakt, zo denkt het panel. Presentator Pascal Kamperman vraagt vervolgens 'hoeveel stappen' Hadj Moussa in de toekomst nog kan zetten. "Laat hij dit vasthouden en zelfs uitbreiden", meent Vink. "Uiteindelijk: de spelers die naar het buitenland zijn gegaan die zijn heel constant geweest. Dan denk ik toch wel dat je écht bepalend moet zijn in je team. Cody Gakpo was dat, voordat hij naar Liverpool ging. Als je dat dan als maatstaf neemt, dat je bepalend en zo dreigend bent, zoals Luis Sinisterra, die had dat ook", haalt de oud-voetballer twee voorbeelden aan. Toch ziet Vink dat Hadj Moussa al een 'megastap' heeft gezet sinds hij Arnhem verruilde voor Rotterdam-Zuid. "Dus waar ligt zijn plafond? Ik weet het niet", besluit Vink.

