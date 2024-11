Ziggo Sport gefascineerd: bizarre beelden van Guardiola na 3-1 van Feyenoord

Opvallende beelden van Pep Guardiola tijdens de wedstrijd tussen Manchester City en Feyenoord. Bij een 3-1 voorsprong zat de trainer van the Citizens al met het hoofd in de handen; ogenschijnlijk voelde hij het onheil aankomen dat zich later in de slotfase voltrok.

Guardiola had halverwege de tweede helft een drievoudige wissel doorgevoerd: hij haalde Ilkay Gündogan, Nathan Aké en Phil Foden naar de kant en bracht Kevin De Bruyne, Jahmai Simpson-Pusey en James McAtee binnen de lijnen. Enkele minuten later maakte Anis Hadj Moussa de 3-1 en toen sloeg de wanhoop toe bij Guardiola. Op de televisiebeelden was te zien dat hij minstens dertien seconden lang met het hoofd in de handen zat.

Ziggo Sport-presentator Wytse van der Goot denkt dat Guardiola de bui voelde hangen. “Er zijn weinig mensen met zoveel verstand van voetbal als Pep Guardiola. Wij dachten bij deze beelden: stel je niet aan. Maar hij zag het al aankomen!” Analist Wesley Sneijder reageert: “Ja, ik denk het ook. Ik denk dat hij denkt: verdomme, ik heb net die wissels gedaan, we zitten niet in een lekkere fase, dus zou het zomaar weer eens verkeerd af kunnen lopen. En dat gebeurde.”

Ook Royston Drenthe vermoedt dat Guardiola bij 3-1 al vreesde voor het puntenverlies. “Er was nog een kwartier te gaan. Ik denk dat hij inderdaad met dat scenario in zijn hoofd zat. Hij voelde de bui hangen.” Sneijder vult aan: “Je ziet hem echt denken, het gaat heel diep. Ik ben wel benieuw wat hij daar dacht.”

Guardiola had gehoopt de weg omhoog te vinden met Manchester City, na vijf opeenvolgende nederlagen op rij. Weliswaar is die reeks ten einde, maar toch voelt het gelijkspel aan als een nederlaag. Met de uitwedstrijd tegen Liverpool op het programma bestaat de kans dat de wereld er na zondag nóg slechter uitziet: in het ergste geval loopt de achterstand op de Engelse koploper op tot elf punten.

My god. Is dit wat…Guardiola zat na de 3-1 van Hadj Moussa al minuut lang met zijn handen voor zijn gezicht. En daarna de totale ineenstorting. En Feyenoord dat erin geloofde.

Mentaal spelletje, voetbal. Ongrijpbaar. 🙃 — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) November 26, 2024

