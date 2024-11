Feyenoord zet Etihad Stadium op zijn kop: waanzinnige comeback tegen Manchester City

Feyenoord heeft een waanzinnige comeback gemaakt tegen het Manchester City van Pep Guardiola. Het leek niet meer mis te gaan. Manchester City stond met 3-0 voor, maar heeft het helemaal weggegeven. Na een sensationele comeback is het 3-3 geworden. De mannen van Brian Priske nemen één punt mee terug naar Rotterdam. Daar zullen de Rotterdammers heel blij mee zijn. Manchester City is de eerste ploeg in de historie van de Champions League die ondanks een 3-0 voorsprong in de 75ste minuut een wedstrijd niet weet te winnen.

Toen Manchester City uit de koker kwam voor Feyenoord, leek het meteen een onmogelijke opgave. Hét grote Manchester City met Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Jack Grealish en noem maar op. Naarmate de wedstrijd steeds dichterbij kwam, begon de ploeg uit het noorden van Engeland steeds meer te verliezen. Zo werd er op eigen bodem enkele dagen voor de onderlinge wedstrijd met 0-4 verloren van Tottenham Hotspur.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord was voorafgaand aan de kraker in de Champions League wél bezig aan een goede reeks. Afgelopen zaterdagavond werd er namelijk met 3-0 van SC Heerenveen gewonnen in De Kuip. Dit ging relatief eenvoudig. Het weekend voor de interlandperiode werd ook eenvoudig bij en van Almere City gewonnen. Manchester City wilde de wedstrijd tegen Feyenoord gebruiken om uit die negatieve spiraal te komen.

De eerste écht grote kans deed zich voor in de tiende minuut. Akanji gaf de bal hoog voor op Haaland, die vervolgens perfect timede en de bal op goal kopte. Timon Wellenreuther, de keeper die alom bekritiseerd werd de afgelopen weken, tikte de bal knap uit de hoek. Hij hield Feyenoord in de eerste tien minuten in leven. De volgende kans was slechts twee minuten later. Diezelfde Wellenreuther leverde de bal zeer gemakkelijk in bij Silva. De bal kwam vervolgens bij Grealish, maar zijn inzet werd geblokt door Phil Foden, waardoor het een doeltrap werd voor de Feyenoord-goalie. De Rotterdammers kwamen met de schrik vrij.

In de 32ste minuut ging Paixao op de goal van Manchester City af, maar hij kreeg de bal niet voorbij Ederson, die zich moest strekken om de inzet te keren. In de 42ste minuut kreeg de thuisploeg een penalty. De VAR keek er nog even naar, maar besloot het eens te zijn met de beslissing van de scheidsrechter. Haaland ging achter de bal staan en schoot feilloos binnen. De Noor uit Leeds stuurde Wellenreuther de verkeerde hoek in. Zo stond het 1-0 bij rust.

Tijdens de wedstrijd kon Feyenoord beroep doen op de 2.700 meegereisde supporters uit de Nederlandse havenstad. De Feyenoord-supporters stookten het vuurtje met de Man City-fans wat op door Liverpool-liedjes te zingen. De naam van Arne Slot werd gescandeerd. Hij staat met Liverpool acht punten boven Manchester City in de Premier League. Ook het You’ll Never Walk Alone werd ingezet door de aanhang uit Rotterdam.

Na rust viel al snel de 2-0 voor de mannen uit Manchester. Ilkay Gündogan kreeg de bal voor zijn voeten na een corner en besloot uit te halen. De bal ging met een enorm rap tempo op Wellenreuther af. Tot overmaat van ramp raakte David Hancko die bal nog aan, waardoor de sluitpost kansloos achter werd gelaten. Twee minuten later was het alweer 3-0. Haaland kon de bal heel makkelijk inglijden op aangeven van Matheus Nunes. Nadat ook de derde goal op het scorebord stond, brak er een periode van rust aan met relatief weinig kansen.

Gvardiol schoot de bal in de 75ste minuut uit paniek weg, waardoor Hadj Moussa de bal zo kon oppikken. Hij liep om keeper Ederson heen en schoot de bal binnen. Zo stond het ineens weer 3-1. In de 82ste minuut kon Santiago Giménez, bij zijn rentree, de bal simpel binnentikken na een pass van Lotomba: 3-2. De VAR keek nog even naar buitenspel, maar de goal bleef staan. Het werd alles of niets voor Feyenoord. In de 90ste minuut tastte Ederson helemaal mis. Paixao gaf de bal voor en daar stond Hancko om de bal binnen te koppen. Geweldige beelden in Manchester. Na zes minuten extra tijd was het klaar: 3-3.