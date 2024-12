‘Feyenoord-revelatie speelt zich in beeld bij Tottenham en Leicester’

doet het de laatste weken uitstekend bij Feyenoord. De Algerijnse buitenspeler, die pas sinds afgelopen zomer in Rotterdam speelt, is volgens The Sun op de radar verschenen bij Tottenham Hotspur en Leicester City.

Hadj Moussa maakte afgelopen zomer voor een bedrag van 1,8 miljoen euro de overstap van Belgische tweedeklasser Patro Eisden naar Feyenoord, nadat hij de Rotterdammers met een verhuurperiode bij Vitesse had overtuigd. Na een matig begin is de Algerijn inmiddels niet meer weg te denken uit de opstelling van Brian Priske. De aanvaller was tegen Red Bull Salzburg, Almere City, sc Heerenveen en Manchester City vier duels op rij trefzeker.

Met name met die laatste wedstrijd, waarin Hadj Moussa de spectaculaire comeback van Feyenoord inluidde, wist de 22-jarige linkspoot indruk te maken. De buitenspeler zou na zijn optreden in het Etihad Stadium onder meer op de verlanglijst van Ruud van Nistelrooij bij Leicester City zijn beland. Ook Tottenham Hotspur zou hem graag aan de selectie toe willen voegen.

Feyenoord open voor winters vertrek

Beide ploegen zouden volgens de Britse krant in januari al toe willen slaan voor Hadj Moussa. Daarbij zouden de Rotterdammers bereid zijn hem van de hand te doen vanaf een bedrag van tien miljoen pond, wat neerkomt op zo’n twaalf miljoen euro. Naast Tottenham en Leicester wordt ook het Liverpool van Arne Slot, die Hadj Moussa naar Feyenoord haalde voor zijn vertrek, als mogelijke bestemming genoemd.

