Brian Priske komt weg met opvallende werkwijze: 'Hij is hier te beschaafd voor'

Hans Kraay junior verwacht niet dat Feyenoord-doelman wil vertrekken uit Rotterdam. Het jeugdproduct van Feyenoord leek eerste doelman te worden in De Kuip, maar is inmiddels wéér op het tweede plan van de Deense trainer Brian Priske terechtgekomen.

In het begin van het seizoen besloot Priske om Wellenreuther de eerste doelman van Feyenoord te maken. Vervolgens leek Bijlow te vertrekken naar Southampton, maar ketste deze transfer op het allerlaatste moment af. Bijlow bleef in De Kuip, waarna Wellenreuther fouten begon te maken. Die fouten werden dusdanig groot dat Priske de beslissing nam om de Duitse keeper te passeren en Bijlow de kans te geven in de basis.

Tegen AZ maakte de geboren Rotterdammer zijn rentree in de basis. De 26-jarige goalie hield echter een 'lichte' blessure over aan dit duel, waardoor Wellenreuther weer moest keepen. Priske heeft besloten om daar nu aan vast te houden, ondanks dat hij een fitte Bijlow tot zijn beschikking heeft: "Priske begon met Wellenreuther en wisselde hem toen hij niet goed speelde. Dat begreep ik volkomen, want ik ben fan van Bijlow. Wellenreuther keepte geweldig tegen City. Ja, dan kan je als trainer even niet meer terug", zegt Kraay in zijn column voor Voetbal International over die beslissing.

De werkwijze van Priske met zijn doelmannen zou er wellicht voor kunnen zorgen dat Bijlow vertrekt, maar daar gaat Kraay niet vanuit: "Ik geloof niet dat Bijlow meteen weg wil, daarvoor is hij veel te beschaafd. Priske moet Bijlow even bij zich roepen en uitleggen dat hij nu voor Wellenreuther moet kiezen, alleen al om ervoor te zorgen dat ze niet allebei naar de gallemiezen gaan", adviseert Kraay de Deense coach.

