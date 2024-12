Jan Boskamp brengt zichzelf in gevaarlijke situatie: 'Wat bezielt hem?'

Jan Boskamp heeft vorige week een onrustige en gevaarlijke dag meegemaakt op de Engelse wegen, zo heeft René van der Gijp maandagavond onthuld in het programma Vandaag Inside. Volgens Van der Gijp is de 76-jarige Boskamp overal tegenaan gereden en is hij zelfs verkeerd een rotonde opgereden.

In Vandaag Inside wordt maandagavond besproken dat Boskamp afgelopen week was afgereisd naar Manchester voor de wedstrijd tussen Manchester City en Feyenoord (3-3): "Normaal gesproken huurt hij altijd een busje, maar nu nam hij zelf een auto. Het begon bij hem al dat hij bij het wegrijden meteen een heg raakte. Toen zei hij dat die ook meteen gesnoeid was", zegt Van der Gijp lachend.

Daar bleef het volgens de analist van Vandaag Inside niet bij. Boskamp heeft een hoop avonturen meegemaakt met zijn huurauto op de Engelse wegen: "Vervolgens heeft hij in Engeland elke stoeprand geraakt die hij tegenkwam. Alle lampjes op het dashboard gingen branden, want hij was zo vaak tegen die stoeprandjes aan gebutst. Hij heeft een keer een rotonde verkeerd om genomen", giert een lachende Van der Gijp.

"Wat bezielt hem, hij is net zo oud als jij", zegt presentator Wilfred Genee vervolgens tegen Johan Derksen, die vervolgens aangeeft dat hij zelf in het verleden ook problemen heeft gehad op de Engelse wegen: "Als je aan die linkerkant zit, dan rijd je dicht langs de muurtjes. Ik moest over alles nadenken en heb na een half uur weer de auto ingeleverd."

