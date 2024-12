Genee bevestigt: Vandaag Inside praat met oude bekende over terugkeer: 'Er is absoluut interesse'

Wilfred Genee bevestigt tegenover Radio 538 dat er achter de schermen gewerkt wordt aan een mogelijke terugkeer van Thomas van Groningen in Vandaag Inside. Van Groningen moet in de talkshow de opvolger worden van 'politiek duider' Sam Hagens, die Talpa per 1 januari aanstaande gaat verruilen voor WNL.

Van Groningen maakte aanvankelijk carrière bij de radio en beleefde zijn tv-doorbraak bij Talpa, waar hij in 2021 zowel in De Oranjezomer als in het toenmalige Veronica Inside zijn opwachting maakte. Later dat jaar maakte Van Groningen, net als Hagens nu gaat doen, de overstap naar WNL, waar hij verslaggever politiek duider en inval-presentator bij OP1 werd. Inmiddels is die talkshow ter ziele gegaan, maar Van Groningen is nu de vaste sidekick van Sven Kockelmann in diens wekelijkse talkshow Café Kockelmann.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Genee ziet oude bekende als mogelijke opvolger Sam Hagens in Vandaag Inside: 'Zou geen slechte zijn'

Vorige week sprak Genee in de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside al met Hagens over de vraag wie zijn rol in het programma over zou kunnen nemen. De presentator noemde daarbij zelf de naam van Van Groningen. "Ik zou Thomas geen slechte vinden. Hij zegt: Ik sta onder contract bij WNL. Hem een geweldige aanbieding doen? Daar heb ik geen enkele invloed op", sprak Genee destijds. Inmiddels is Van Groningen gesignaleerd bij het Talpa-gebouw op het Mediapark in Hilversum, zo wordt duidelijk bij 538.

LEES OOK: Genee en Van der Gijp komen met uiteenlopende reacties op vertrek Sam Hagens

Genee komt telefonisch in de uitzending en bevestigt: "Ik weet niet of hij al getekend heeft, maar er is absoluut interesse in Thomas van Groningen. Thomas is een talent man! Ik kan me voorstellen dat hij, nu Sam naar WNL gaat, bij zichzelf denkt: 'Hé, wat gebeurt hier allemaal? Ik dacht dat ik de politieke jongen was'. Met Sven Kockelmann zou het niet meer zoveel zijn, dus ik sluit niet uit dat Thomas een goede kans maakt." Mocht de terugkeer van Van Groningen in Vandaag Inside niet doorgaan, dan ziet Genee nog wel een andere optie: "Ik moet zegen dat Mats Akkerman bij ons bij BNR ook een talent is. Die heeft laatst een keer bij Humberto gezeten, een jonge, frisse gozer. Die zou ook zomaar eens voorbij kunnen komen in dit vakgebied op nationaal niveau. Er lopen talenten genoeg rond op politiek gebied."

VIDEO - Wilfred Genee bij 538 over mogelijke terugkeer Thomas van Groningen in Vandaag Inside

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen zorgt voor ophef en wordt spoedig aangesproken door Talpa

Talpa is niet blij met een keuze van Vandaag Inside-boegbeeld Johan Derksen.