Genee en Van der Gijp komen met uiteenlopende reacties op vertrek Sam Hagens

Wilfred Genee en René van der Gijp hebben in gesprek met De Telegraaf gereageerd op het vertrek van Sam Hagens bij Talpa. De presentator van Vandaag Inside baalt van het vertrek van de politiek verslaggever die regelmatig aan de bar te zien was in de talkshow, terwijl de voormalig voetballer denkt dat het programma het gemis wel kan opvangen.

Donderdag maakte Omroep WNL bekend dat Hagens vanaf het nieuwe kalenderjaar Goedemorgen Nederland zal gaan presenteren. Daardoor zal de journalist niet meer te zien zijn bij Vandaag Inside. “Ik denk dat Sam net als Merel (Ek, red.) een groot talent is en dat hij meer kan dan hij nu kan laten zien”, reageert Genee in De Telegraaf.

“Ik juich zijn keuze toe”, gaat de presentator verder. “Maar ik vind het erg jammer dat hij binnen onze organisatie niet verder tot bloei kon komen. We zullen hem missen in zijn rol als politiek duider”, besluit Genee. Ook collega-verslaggever van Hart van Nederland Ek baalt van zijn vertrek. “Maar het is een mooie kans voor hem om zich op een andere manier te gaan ontwikkelen, dus dat gun ik hem alleen maar heel erg!”

Van der Gijp is trots dat Vandaag Inside zich weer laat zien als programma dat mensen hogerop brengt. “Dat ons programma een leuke opstap is naar meer, is de afgelopen jaren wel gebleken bij Danny Vera, Noa (Vahle, red.) en nu Sam”, laat de goedlachse analist zich optekenen. “Dat is alleen maar ontzettend leuk en wij gunnen ze het van harte.” Toch gaat Van der Gijp de aanwezigheid van Hagens niet missen. “Een gemis is het voor mij pas als Johan (Derksen, red.) of Wilfred wegvalt, de rest vullen we wel weer in met andere namen.”

