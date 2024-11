Vandaag Inside verliest populaire gast

Sam Hagens vertrekt per 1 januari bij Talpa. De politiek verslaggever van Hart van Nederland, die met regelmaat aanschuift aan de bar bij Vandaag Inside, gaat vanaf het nieuwe jaar Goedemorgen Nederland bij Omroep WNL presenteren.

Donderdag maakt Omroep WNL bekend dat Hagens per 1 januari de overstap maakt. De politiek verslaggever zal op donderdag en vrijdag Goedemorgen Nederland gaan presenteren samen met Lisette Wellens. “WNL is voor mij een enorme stap vooruit”, legt de journalist zijn overstap uit op de website van de omroep. “Het is een jonge omroep met ondernemersmentaliteit waar ik mijn ambitie als journalist en presentator goed kwijt kan. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan.”

Bij Omroep WNL zijn ze heel blij met de komst van Hagens. “Sam is behalve parlementair verslaggever ook een journalist met een brede kijk op de actualiteit”, geeft waarnemend hoofdredacteur Arendo Joustra aan. “Hij past perfect bij het liberaal-conservatieve geluid waarmee de programma’s van WNL zich onderscheiden.” Volgens Joustra past de ‘journalistieke hartslag’ van Hagens uitstekend binnen het team van Goedemorgen Nederland. Naast zijn werk als presentator zal de verslaggever ook andere programma’s voor WNL gaan maken.

Door de overstap van Hagens naar de publieke omroep, is de kans zeer klein dat hij in de toekomst nog bij Vandaag Inside zal mogen aanschuiven. Eerder maakte Thomas van Groningen dezelfde overstap, waarna hij nooit meer aanschoof bij Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Datzelfde lijkt nu ook voor Hagens in het verschiet te liggen. Marc Veeningen, hoofdredacteur van Hart van Nederland, lijkt dit ook te bevestigen. “Het waren 7 mooie jaren waarin we heel fijn hebben samengewerkt. Het is jammer dat dit stopt, maar ik wens Sam alle succes bij de nieuwe weg die hij nu gaat inslaan”, stelt hij op de website van het programma.

