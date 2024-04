Johan Derksen wordt verbaal aangevallen door twee tafelgasten en reageert zwaar geïrriteerd

Sam Hagens en Lilian Marijnissen hebben dinsdagavond met verbazing naar Johan Derksen gekeken. De journalist van SBS6 en de voormalig fractievoorzitter van de SP begrijpen niet waarom Derksen niet door het stof gaat wegens zijn opmerkingen over Habtamu de Hoop, die volgens De Snor 'geen Fries' is.

Derksen sprak dinsdag zijn onvrede uit over het nieuws dat demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge een bedrag van achttien miljoen euro uittrekt voor het bevorderen van de Friese taal. De Hoop, Kamerlid van PvdA-GroenLinks, toonde zich juist wel blij met het nieuws. Het filmpje zorgde voor irritatie bij De Snor: “Hij staat toch uit z'n nek te lullen”, antwoordde Derksen na het zien van een interview met De Hoop. “Iemand die in Friesland geboren is, heeft het recht om daar zo over te praten. Hij is toch geen Fries, kom op zeg. Ik ben toch ook geen Surinamer?”

De uitspraken hebben voor opschudding gezorgd en Marijnissen en Hagens hebben de analist van Vandaag Inside, die weigert zijn excuses aan te bieden, daar live in de uitzending mee geconfronteerd: "Ik heb gisteren gekeken en zag het fragment voorbij komen", begint Marijnissen: "Het is een oud-collega van mij. Als je met hem praat, hij is altijd zo trots als een Fries. Ik begrijp gewoon werkelijk waar niet waarom je dit zegt! Ik vond het gewoon gemeen aan jouw opmerking dat jij tegen die jongen zegt dat hij geen recht heeft om dat te zeggen", zegt de oud-fractievoorzitter van de SP, die vindt dat De Hoop wel degelijk het recht heeft om dat te zeggen.

Hagens, parlementair verslaggever voor SBS6, kon zich dinsdagavond ook totaal niet vinden in de uitlatingen van Derksen: "Ik zag gelijk dat het te ver ging. Ik vraag mij oprecht af waarom jij er gewoon niet een keer op terug kan komen", zegt de journalist. "De mensen zullen het niet erg vinden en de kijkcijfers zullen niet terugzakken", zegt Hagens, waarna Derksen met irritatie reageert richting Hagens: "Je hoeft mij nu niet vaderlijk toe te spreken, Sam", maakt de oud-voetballer hem duidelijk. "Ik vind mijzelf hypocriet als ik hier mijn excuses ga aanbieden voor iets wat ik helemaal niet zo heb bedoeld."

