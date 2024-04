Alwéér een 'dramatische score' voor Wilfred Genee: 'Hij is zelfs ingehaald door...'

Wilfred Genee scoort deze week met Veronica Offside opnieuw 'dramatisch' weinig kijkers, meldt kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp in haar podcast Tina's TV Update. Op de uitzending van afgelopen maandag, waarin Jan Boskamp, Dick Advocaat en Wim Kieft aan tafel zaten, stemden slechts 134.000 mensen af.

De voetbaltalkshow van Genee wordt sinds vorige week niet meer vóór, maar ná het als vanouds goed scorende Vandaag Inside uitgezonden. "Maandag 20.30 uur is één van de meest bevochten slots van de week met ontzettend veel populaire programma's", schrijft Nijkamp op haar Instagram Stories. "Om 21.30 uur is de buit al maanden hetzelfde en ook verdeeld: VI wint met 1.072.000 kijkers en een marktaandeel van 21,8 procent in de leeftijdscategorie 25 tot 54 jaar."

Artikel gaat verder onder video

Die aantallen haalt Genee echter bij lange na niet met zijn voetbaltalkshow. "Veronica Offside blijft echt een heel erg groot zorgenkindje", zegt Nijkamp dan ook. "Het had ook gisteren weer een dramatische score met maar 134.000 kijkers en hetzelfde marktaandeel als vorige week, 5,2 procent. Veel te weinig, en hij is zelfs ingehaald door een herhaling van Bed & Breakfast, wat om 20.30 uur op NPO1 staat, dat heeft dan zelfs net een paar duizend kijkers meer."

"Het is gewoon een drama", vervolgt de voormalig programmadirecteur van SBS. Nijkamp blijft het dan ook somber inzien voor Offside: "Of dat volgend jaar terugkeert? Ik vermoed eigenlijk dat de sponsor naar De Oranjezondag gaat. Dat scoort wél goed. En ik denk dat we dat gewoon in het najaar om 21.30 uur op SBS blijven zien, voor een heel groot gedeelte van het jaar. Dat zou dus betekenen dat het einde oefening is voor Veronica Offside", besluit Nijkamp.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Binnenkort zéér opvallende tafelgast verwacht in Vandaag Inside

Tina Nijkamp verwacht dat een van de meest besproken mensen uit de sportwereld binnenkort zijn opwachting zal gaan maken als tafelgast in Vandaag Inside.