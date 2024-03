Binnenkort zéér opvallende tafelgast verwacht in Vandaag Inside

Tina Nijkamp verwacht dat Tom Egbers binnenkort zijn opwachting zal gaan maken als tafelgast in Vandaag Inside. De 66-jarige presentator kwam vrijdag tot een schikking met zijn werkgever, de NOS, waardoor hij vanaf het najaar van 2024 weer bij die omroep te zien zal zijn.

Egbers verdween in maart 2023 van de buis toen de NOS hem besloot 'vrij te stellen van werk' naar aanleiding van een artikel in De Volkskrant. Daarin wordt uit de doeken gedaan hoe de presentator een vrouwelijke medewerker van de omroep tijdenlang pestte en intimideerde, nadat zijn vrouw had ontdekt dat hij een affaire met diezelfde medewerker had. Egbers noemde de vrouw onder meer 'de as van het kwaad'.

Artikel gaat verder onder video

Nijkamp, voormalig programmadirecteur van SBS en tegenwoordig door het leven gaand als expert op het gebied van kijkcijfers en ander televisienieuws, gaat in haar Instagram Stories in op het nieuws dat Egbers en de NOS er achter de schermen uit zijn gekomen. Daarna plaatst ze een screenshot van een vraag die zij van een volger heeft gekregen: "Is hij daarnaast ook vrij om aan te schuiven bij andere programma's zoals bijvoorbeeld VI? Ik krijg de indruk dat Wilfred (Genee, red.) en Johan (Derksen, red.) dat wel heel graag willen", zo valt te lezen. "Denk het wel!", luidt het antwoord van Nijkamp. "Binnenkort vast bij VI aan tafel", besluit de voormalig zenderbaas.

Van harte welkom

In Vandaag Inside werden de ontwikkelingen in de 'zaak-Egbers' het afgelopen jaar regelmatig besproken. Vorige week nam Derksen nog nadrukkelijk stelling, toen hij opmerkte dat 'nog nooit iemand in de mediawereld zoveel onrecht is aangedaan als Tom Egbers'. Daarbij zinspeelde de besnorde analist ook op een debuut van Egbers als tafelgast in de populaire SBS-talkshow: "Hij blijft hier van harte welkom. Een uitstekende collega, die bij de NOS als oud vuil wordt weggezet."

© Imago / @tinanijkamp - Instagram

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vandaag Inside praat mond voorbij over Özcan Akyol: 'Dit had je niet moeten zeggen'

Özcan Akyol blijft de gemoederen bezighouden bij Vandaag Inside. De tafelgasten verzekeren dat Akyol ‘gewoon’ welkom is bij het programma.