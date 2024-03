Vandaag Inside praat mond voorbij over Özcan Akyol: 'Dit had je niet moeten zeggen'

Özcan Akyol blijft de gemoederen bezighouden bij Vandaag Inside. De tafelgasten verzekeren maandagavond dat Akyol ‘gewoon’ welkom is bij het programma. De columnist van het Algemeen Dagblad had maandagavond eigenlijk moeten aanschuiven, maar heeft volgens Valentijn Driessen op het laatste moment afgezegd.

René van der Gijp liet woensdag tegenover RTL Boulevard doorschemeren dat hij Akyol niet zou missen, als hij niet meer zou aanschuiven. “Sorry, maar ik ben nu heel eerlijk. Om gasten heb ik me nog nooit druk gemaakt. Ooit zei Michel van Egmond: hang een winterjas op die stoel en het programma gaat ook vrolijk door. Dus wel of geen Eus, dat is aan hem”, zei Van der Gijp.

Om die reden vraagt Genee maandagavond of ‘Eus’ nog welkom is. “Zeker, Eus is een aardige gozer”, antwoordt Van der Gijp. “Die opmerking over die winterjas maakte ik, omdat ik woensdag een heel alarmerend mailtje kreeg van Jan Hillenius, onze eindredacteur. ‘Eus komt niet.’ Ja, jammer dan. Wat moet ik daarmee? Ik zat net lekker buiten te genieten van het zonnetje.”

Genee kondigt aan dat hij Akyol dinsdag gaat opbellen om duidelijk te maken dat hij nog welkom is. Daarna zegt Driessen: “Ik heb al een keer of vier in de wachtkamer gezeten voor Eus. Of ik standby wilde staan. Vandaag ook. Ik ben invaller.” Genee moet lachen: “Ik krijg in m’n oor te horen dat ik moet ophouden.” Johan Derksen denkt dat Driessen zijn mond voorbij heeft gepraat. "Ik heb het idee dat je dit niet had moeten zeggen. Eus was verhinderd.”

Akyol ligt onder vuur omdat hij bij Vandaag Inside vertelde over een filmpje dat zou rondgaan van Matthijs van Nieuwkerk. In werkelijkheid bleek het betreffende filmpje minder ernstig gedrag van de presentator te tonen dan werd gesuggereerd.