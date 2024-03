Derksen: 'Er is nog nooit iemand in de mediawereld zoveel onrecht aangedaan als hem'

Johan Derksen schaart zich vierkant achter Tom Egbers. Laatstgenoemde kondigde donderdagmiddag dat hij een kort geding gaat aanspannen tegen de NOS, dat hem vorig jaar maart beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Bij Vandaag Inside krijgt de sportcoryfee steun van Derksen.

"Er is nog nooit iemand in de mediawereld zoveel onrecht aangedaan als Tom Egbers. Het ergste vind ik nog dat de 'mannetjes' die nu bij Studio Sport zitten nooit in solidariteit hebben getracht bij een collega", begint Derksen. "Er is geen één argument te bedenken waarom Tom op non-actief moest", gaat De Snor verder.

Artikel gaat verder onder video

"Maakt hij kans om het kort geding te winnen?", vraagt Wilfred Genee zich af. "Het zou me eerlijk gezegd verbazen als hij geen gelijk zou krijgen. Ik ben het volledig met Johan eens", zegt tafelgast Job Knoester. "Het is schandelig hoe Tom is behandeld." Derksen: "Hij blijft hier van harte welkom. Een uitstekende collega, die bij de NOS als oud vuil wordt weggezet.

Bekijk hieronder het hele fragment uit Vandaag Inside: