Tom Egbers spant kort geding aan tegen NOS en eist werkzaamheden terug

Tom Egbers spant een kort geding aan tegen de NOS, nadat hij vorig jaar maart werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De 66-jarige sportcoryfee zit sindsdien thuis, maar hij wil zijn werkzaamheden hervatten. Het kort geding dat Egbers aanspant komt maandag voor in de rechtbank.

De meldingen waren anoniem volgens kamp Egbers. “Het is bij anonieme meldingen gebleven, ook is geen enkel concreet voorbeeld gegeven van wat de anonieme meldingen concreet inhielden”, staat in het kort geding, zo meldt het Algemeen Dagblad. “Voor eiser (Tom Egbers, red.) is het daarom niet duidelijk welk verwijt van grensoverschrijdend gedrag hem wordt gemaakt.”

Artikel gaat verder onder video

Er werd verschillende keren met de hoofdredactie van NOS Sport overlegd over een terugkeer van Egbers. De presentator werd nadat hij gecanceld werd, vervangen door Gert in ’t Hof. Egbers erkende de affaire eerder. De Almeloër wil graag dat de NOS hem rehabiliteert, en dat de omroep niet meer negatief over hem praat.

Later meer…