Tom Egbers (66) krijgt nieuw contract en keert per direct terug bij NOS

Sportpresentator Tom Egbers keert terug bij de NOS, zo heeft de omroep vrijdag bekendgemaakt. De presentator en de NOS hebben een schikking getroffen, waaruit is gebleken dat Egbers weer documentaires en podcasts mag gaan maken voor de omroep. Hij houdt met deze werkzaamheden afstand tot de dagelijkse sportactualiteit.

De NOS maakt op de eigen website bekend dat Egbers zich na de schikking die is getroffen kan gaan focussen op het maken van verhalende programma's en documentaires op de wijze zoals hij dat eerder deed in de NTR-programma's Toms Engeland, -Ierland en -Schotland. Daarnaast zal hij voor de omroep aan de slag gaan met een aantal podcasts, zo blijkt uit de afspraken die na constructief overleg zijn gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Met zijn werkzaamheden houdt Egbers afstand van de dagelijkse sportredactie, waar hij volgens een uitgebreid artikel in de Volkskrant een collega, waarmee hij een affaire had, een tijdlang heeft gepest en geïntimideerd. Volgens Egbers was het bij anonieme meldingen over zijn gedrag gebleven, maar hij reageert in het bericht van de NOS wel zelfkritisch: "Dat ik in de ogen van jongere collega's een andere positie heb dan uitsluitend die van 'een collega', heb ik me daarnaast onvoldoende gerealiseerd."

De programma's die Egbers gaat maken, zullen in het najaar van 2024 en het begin van 2025 worden uitgezonden. De NOS heeft daarom besloten om het dienstverband van Egbers bij de omroep te verlengen tot na zijn pensioen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 René van der Gijp reageert met twee woorden op lange, boze mail van John de Mol

René van der Gijp heeft onlangs een boze mail ontvangen van Talpa-baas John de Mol. De analist van Vandaag Inside gaf daar geen inhoudelijke reactie op, maar reageerde naar eigen zeggen slechts met twee woorden.