Johan Derksen zorgt voor ophef en wordt spoedig aangesproken door Talpa

Johan Derksen heeft geweigerd om de verplichte e-learning voor omroepmedewerkers over respectvol samenwerken te volgen. Medewerkers van Talpa moesten dit voor 12 april doen, maar het boegbeeld van Vandaag Inside doet dit wegens een principekwestie niet. Talpa gaat Derksen aanspreken.

In de uitzending van Vandaag Inside op dinsdagavond wordt Derksen door bargast Merel Ek gevraagd naar de cursus, die verplicht is voor medewerkers van Talpa: "Ik heb het niet gedaan, hoor. Ik heb dat principieel niet gedaan. Ik ga geen toelatingsexamen doen om hier te zitten", zei de analist van het programma dinsdagavond. Daarmee neemt Derksen een risico, want het is een verplichte cursus. In de afgelopen maanden was Derksen vaker kritisch op de e-learning voor medewerkers van het Mediapact Respectvol Samenwerken, een samenwerking tussen verschillende mediapartijen die is opgericht na misstanden bij The Voice of Holland.

In gesprek met het Algemeen Dagblad wordt door een woordvoerder van Talpa aangegeven dat Derksen gecorrigeerd gaat worden: "Een collega die de training nog niet heeft voltooid binnen de gestelde termijn wordt hierop aangesproken", liet een woordvoerder weten aan de krant. Hiermee wordt op Derksen gedoeld. Vooralsnog is niet bekend dat andere medewerkers hebben geweigerd om de cursus te volgen.

Voorzitter Febe Deug van Mores, het steun- en adviespunt voor grensoverschrijdend gedrag in de mediasector, vindt dat Derksen de afspraken die Talpa heeft gemaakt moet nakomen: "We hebben in de mediasector afgesproken dat we een mentaliteitsverandering willen. Dat geldt voor alles en iedereen, dus ook voor Johan Derksen. Zeker als prominente mensen van een bedrijf als Talpa zichzelf boven de spelregels stellen dan verandert er nooit wat", besluit Deug in het Algemeen Dagblad.

