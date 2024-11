Johan Derksen is volledig overtuigd van trainer: 'Hij wordt écht een fenomeen'

Johan Derksen is onder de indruk van Arne Slot. De trainer van Liverpool maakte in de afgelopen seizoenen al een ijzersterke indruk als hoofdtrainer van Feyenoord, maar bewijst zichzelf nu ook op het allerhoogste niveau. Derksen heeft bewondering voor de coach uit Bergentheim.

"Het wordt een fenomeen", denkt Derksen. De analist vindt Slot zowel binnen als buiten het veld een geweldige indruk maken. De manier hoe hij met de Engelse media omgaat bevalt de 75-jarige analist wel: "Hij blijft altijd beschaafd en vriendelijk", stelt de analist. Tafelgast Job Knoester is het met hem eens en vindt Slot ijzersterk in zijn media-optredens: "Ik vind hem daarin echt héél erg goed."

René van der Gijp stipt vervolgens het wedstrijdprogramma aan voor Slot. Woensdagavond treft hij met Liverpool in eigen huis Real Madrid, waarna zondag de kraker tegen Manchester City op het programma staat. Even later wacht voor de koploper van de Premier League ook de derby tegen Everton: "Waanzinnig man. Dat is even andere koek", doelt hij op de tegenstanders die Slot als trainer van Feyenoord trof in de Eredivisie.

Bekijk hier het volledige fragment in de uitzending van Vandaag Inside: