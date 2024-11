Pep Guardiola deelt in één zin zijn eerlijke mening over Arne Slot

Pep Guardiola is onder de indruk van de prestaties die Arne Slot neerzet met Liverpool. Dat heeft de coach van Manchester City maandagmiddag aangegeven op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel tegen Feyenoord.

Manchester City verkeert in zwaar weer. De ploeg van Guardiola verloor inmiddels al vijf wedstrijden op rij en dat is uiterst ongebruikelijk voor zijn elftal. De druk neemt dan ook toe, zeker in aanloop naar de clash van zondag tegen titelconcurrent Liverpool. Guardiola wil er in aanloop naar het duel tegen Feyenoord, dat er dinsdag eerst nog tussendoor komt voor zijn ploeg, rustig onder blijven.

"Of we veel moeten veranderen? Alles behalve", reageert de Spaanse coach stellig op vragen van de media. "Anders zouden we de vorige seizoenen niet zoveel succes hebben geboekt. Het is zo moeilijk om het succes dat we hebben gehad te evenaren, daarom ben ik er zo relaxed onder. Ik heb het gevoel dat we dit seizoen nog heel mooie dingen zullen presteren. En stap voor stap komen we terug", denkt de coach van de regerend landskampioen.

Allesbepalend wordt de wedstrijd van zondag tegen Liverpool echter al wel voor Guardiola. The Reds staan momenteel al acht punten voor op nummer twee Manchester City en bij een zege op Anfield kan dat verschil oplopen naar elf punten. Een krankzinnig hoog aantal, zo vroeg in het seizoen. Guardiola kan dan ook niet anders dan bewondering hebben voor Slot: "Hij boekt geweldige resultaten en toont dat hij een coach is met veel kwaliteiten.”