Brian Priske trekt duidelijke conclusie over Manchester City na 5 nederlagen op rij

Feyenoord-trainer Brian Priske vindt Manchester City ondanks de vijf nederlagen op rij nog steeds de beste ploeg ter wereld, zo geeft de coach van de Rotterdammers maandagavond aan op de persconferentie. Priske denkt dat zijn ploeg op zijn allerbest moet zijn om een resultaat te kunnen behalen.

In aanloop naar het duel van dinsdagavond tussen Manchester City en Feyenoord, stond Priske de Nederlandse en Engelse pers te woord in het Etihad Stadium. Tijdens de persconferentie ging het voornamelijk over de mindere vorm waar Manchester City in verkeert. De ploeg van Pep Guardiola verloor al vijf wedstrijden op rij. Afgelopen weekend was het dieptepunt, toen Tottenham Hotspur in Manchester met 0-4 te sterk was.

LEES OOK: Stengs laat duel met Man City schieten

Artikel gaat verder onder video

"Zij zullen zeker niemand onderschatten", vermoedt Priske. "Dat zij vijf keer op rij hebben verloren, verandert voor ons niks. Wij zullen echt op ons allerbest moeten zijn om de wedstrijd in handen te krijgen, om hen ook pijn te doen. Ze hebben erg goede spelers, voor mij is het nog steeds de beste ploeg ter wereld", stelt de coach van Feyenoord.

Dat Manchester City in een mindere fase zit, heeft volgens de Deense oefenmeester ook gedeeltelijk te maken met een kwestie van pech: "Ze hadden tegen Tottenham (0-4, red.) ook wel een beetje pech, ze hadden best veel kansen. We moeten de momenten herkennen om de tegenaanval te vinden om hier een resultaat te halen. We kunnen zeker wat elementen van Benfica-uit meenemen", doelt de trainer van de Rotterdammers op de beste wedstrijd van Feyenoord in dit seizoen tegen de Portugezen (1-3 winst).

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Simeone belde speler van Feyenoord afgelopen zomer plat

Diego Simeone, trainer van Atlético Madrid, is groot fan van een speler van Feyenoord.