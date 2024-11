Hancko deze zomer platgebeld door Atlético-trainer Simeone

Atlético-trainer Diego Simeone heeft Feyenoord-verdediger deze zomer platgebeld. Dat bevestigde directeur Dennis te Kloese zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie. Bovendien heeft de algemeen en technisch directeur van de Rotterdammers afgelopen zomer een grens aangeven bij de Spanjaarden, nadat de club met een extreem laag bod op Dávid Hancko kwam.

Te Kloese gaat in het ESPN-programma in op de situatie van Hancko en is lyrisch over de centrale verdediger. “Hancko is vanaf dag één een heel goede aankoop gebleken. Hij heeft honderd wedstrijden van de honderd wedstrijden kunnen spelen. Ik denk ook dat op een gegeven moment wel weer het moment komt dat hij ook een stap wil maken en moet maken. Dat is ook iets waar we in Nederland eerlijk over moeten zijn: het is niet zo zeer dat wij dat soort spelers eeuwig moeten behouden of aan ons moeten binden. Het verdienmodel van een club als Feyenoord leunt ook voor een groot gedeelte op transfers."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Te Kloese blikt terug op afketsen Bijlow-transfer: ‘Daar werden ze bij die club heel erg nerveus van’

Hans Kraay junior benoemt dat Hancko steeds werd gebeld door Simeone om hem over te halen voor een transfer naar Atlético Madrid. Dit wordt bevestigd door Te Kloese. “Ik wil ook niet roomser dan de Paus zijn, want wij hebben natuurlijk ook spelers op de radar staan en om nou te zeggen dat wij ons er nooit schuldig aan maken zou ook een beetje te makkelijk zijn”, begint hij zijn reactie. “Ik moet eerlijk zeggen in het geval van Hancko, en daarvoor hadden we de interesse van dezelfde club in Mats Wieffer. Op een gegeven moment is het wel zo van: hé, kom op. Deze jongens staan bij ons onder contract en we hebben heel veel wedstrijden te gaan dus even rustig aan."

"Vanuit mijn functie bij de ECA (European Club Association, red.) heb ik een best goede relatie met Atlético Madrid. Een hele goede relatie zelfs”, vervolgt Te Kloese. “Het is een fantastische club en ik kan me voorstellen dat een speler en mensen daaromheen heel gevoelig daarvoor zijn. Het is natuurlijk een fantastische stap. Maar aan de andere kant: we hebben zijn contract verlengd.”

LEES OOK: Te Kloese verbaasd over harde kritiek: 'Het was wel heel erg op de man gespeeld'

Openingsbod Atlético op Hancko 'niet zo fantastisch'

Kraay junior probeert vervolgens te gissen naar het openingsbod van Atlético op Hancko. Dat was naar verluidt een extreem laag bod, dat nog geen vijftien miljoen euro bedroeg. “Ja, dat was niet zo fantastisch”, erkent Te Kloese. "Dan moet ik wel het belang van de club in de gaten houden. We gaan niet zomaar spelers die wij verlengd hebben en waar wij ook onze kosten maken, zomaar laten gaan. Als je het hebt over de marktwaarde, dit was niet de marktwaarde.”

Daarop heeft Te Kloese wel contact gezocht met Atlético Madrid. “Op een gegeven moment hebben we wel met die mensen gesproken van: laten we even wachten met het bieden. Dat leidt nergens toe. Als jullie serieus zijn, dan zijn dit ongeveer de voorwaarden. Toen zijn ze doorgeschakeld naar een andere speler. Nou, dat kan gebeuren”, stelt Te Kloese.

LEES OOK: ‘Dorpsidioot’ gespot bij Feyenoord – Heerenveen: ‘Nog nooit zo’n lompe speler gezien’

Hancko ‘een weekje boos’

Of Hancko lang bij de pakken neer heeft gezeten nadat het niet tot een transfer naar de Spaanse topclub kwam? “Hij was toen heel even een weekje boos, maar daarna ging het weer", stelt de Feyenoord-directeur. "Fantastisch hoe hij ermee om is gegaan. Nu is hij zelfs nog meer gemotiveerd om te laten zien dat hij een keer een stap wil maken. Dat zal ook wel een keer gebeuren. Het is zo'n goede speler”, besluit Te Kloese.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Barcelona verstevigt interesse in ‘goedkoop alternatief’ bij Feyenoord’

Feyenoord kan mogelijk een belletje verwachten van Barcelona.