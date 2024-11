Te Kloese blikt terug op afketsen Bijlow-transfer: ‘Daar werden ze bij die club heel erg nerveus van’

Dennis te Kloese heeft bij Goedemorgen Eredivisie gereageerd op het afketsen van de transfer van naar Southampton. De Feyenoord-doelman kon de overstap maken naar de Premier League, maar zag uiteindelijk de transfer niet doorgaan vanwege problemen bij de medische keuring. De algemeen en technisch directeur van de Rotterdammers had al vrij snel het gevoel dat er meer speelde.

Na afloop van de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam nam Bijlow afscheid van het Feyenoord-publiek omdat hij daags erna zijn overzeese transfer naar Southampton zou afronden. Een medische keuring gooide uiteindelijk roet in het eten, waarna de Engelse club de transfer besloot af te blazen.

Bij Goedemorgen Eredivisie krijgt Te Kloese de vraag of hij hetzelfde gevoel heeft overgehouden aan het afketsen van de Bijlow-transfer als aan de mislukte transfer van Calvin Stengs naar MLS-club Charlotte FC. “Voor Justin, na zolang bij Feyenoord gezeten te hebben, om een kans te krijgen om naar de Premier League te gaan. Je ziet ook bij het afscheid wat het met hem doet. Hij gaat ernaartoe, hij komt dan weer terug. Dat doet met iemand wat. Je kan niet zeggen dat dat ook met mij niet wat doet.”

“Ik ken hem, ik ken de familie, ik weet ook hoeveel hij ervoor heeft gevochten om dat voor elkaar te krijgen. Fantastische kans voor hem en dan gaat het uiteindelijk toch niet door”, vervolgt Te Kloese. “Dan moet je die jongen ondersteunen. Dat is niks anders dan die jongen verder de steun geven. Het klinkt heel vervelend, maar de wereld draait door.”

Te Kloese merkte dat er wat misging bij Bijlow-transfer

Vervolgens zoomt Te Kloese verder in op het afketsen van de transfer van Bijlow. “Waar je het altijd een beetje aan merkt is dat opeens dingen langer gaan duren met documenten: waar blijven die documenten nou toch joh? Dan gaat er opeens iemand bellen: we moeten nog even een testje doen. Ik had zelf een beetje het gevoel, en daar werden ze bij die club (Southampton, red.) heel erg nerveus van, dat het wel een beetje bijzonder is dat deze jongen niet doorgaat en dat een andere keeper binnen vijf minuten er is.”

Tafelgenoot Henk Timmer, voormalig doelman van Feyenoord en AZ en tegenwoordig zaakwaarnemer, haakt daar vervolgens op in. “Honderd procent dat ze al iemand klaar hadden staan. Je kan niet binnen een paar uur iemand klaar hebben staan die 25 miljoen kost. Dus uiteindelijk denk ik dat er op de achtergrond al wat speelde. Dat die jongen eerst niet wilde.”

Te Kloese stelt dat Feyenoord in ieder geval alles in het werk heeft gesteld om de transfer te laten slagen. “We namen het zekere voor het onzekere”, aldus de directeur, die onder meer een extra studie heeft laten doen. “Hij is vorig jaar een keer geblesseerd geraakt, heeft daarna een EK meegemaakt, gespeeld of niet dat is aan de coach, maar hij is gewoon fit en hij kan gewoon spelen.”

Hans Kraay junior stelt dat Bijlow ‘een oor is aangenaaid’. “Ik denk dat er al een klaarstaan en dat die niet wilde, maar uiteindelijk wel wilde”, aldus Timmer. “Toen waren ze eigenlijk al rond met Justin, dan moet je één ding gaan vinden. Dat heb ik zelf ook een keer meegemaakt met Matavz. Ik denk dat uiteindelijk Ramsdale wel wilde komen en dan ze iets hadden van: shit, nu moeten we handelen. Dan kan je altijd wat vinden.”

Timmer lyrisch over Bijlow

Oud-doelman Timmer is in ieder geval onder de indruk van Bijlow. “Ik vind hem echt goed. Hij is echt een fantastische keeper. Ik vind het voor die jongen ook echt jammer dat het zo gebeurt. Hij heeft werkelijk alles en dan krijg je het er ook nog eens overheen dat de transfer niet doorgaat. Dan kan je maar een ding doen als club: hem opvangen. Het is ook nog een jongen van de club, die goed bij de supporters ligt. Het is helemaal zonde dat er bij hem elke keer iets is.”

