Te Kloese verbaasd over harde kritiek: 'Het was wel heel erg op de man gespeeld'

Dennis te Kloese was verbaasd over het feit dat hij aan het begin van het seizoen zoveel kritiek kreeg doordat de prestaties bij Feyenoord niet al te goed waren. In de ogen van de algemeen en technisch directeur van de Rotterdammers is het ‘interessant’ dat het krediet na het winnen van drie nationale prijzen (landkampioenschap, KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal) als sneeuw voor de zon verdween.

Te Kloese, die begin 2022 in dienst trad bij Feyenoord, stelt bij Goedemorgen Eredivisie dat Feyenoord de lat zelf ‘heel erg hoog’ heeft gelegd in de afgelopen jaren. Het opgebouwde krediet wat hij dacht te hebben opgebouwd in Rotterdam viel achteraf tegen. Of de kritiek die hem ten deel viel terecht was? “Ik vond het wel bijzonder. Als je drie hele mooie jaren hebt gehad, dat je dan van de euforie in de depressie geschoten wordt. Aan de ander kant: dan zou ik mezelf hier zitten te verdedigen. Iedereen mag kritiek hebben, iedereen mag roepen wat ze ervan vinden."

De algemeen en technisch directeur geeft aan dat hij niet op meer krediet had gerekend. “We weten hoe de voetbalwereld is. Het is hier niet anders dan waar ik hiervoor gewerkt heb. Soms vind ik wel dat het heel erg dagtemperatuur is, zonder argumenten of kennis. Kom eens bij een training kijken of bel eens om te vragen wat er speelt. Aan de andere kant moet je je er niet druk om maken. Dan moet je ook niet in dit vak gaan zitten."

De kritiek is Te Kloese in ieder geval niet in de koude kleren gaan zitten. “Dat de kritiek mij niks doet is overdreven. Natuurlijk, iedereen waarover wat negatiefs gezegd wordt… Sommige dingen waren natuurlijk wel heel erg direct op de man gespeeld. Kijk maar eens terug. Dan wordt er natuurlijk gezegd: die man moet weg. Dan denk ik: dat is wel interessant na drie nationale prijzen te hebben gewonnen in de afgelopen drie jaar. Om dan meteen weer weg te gaan. Misschien is dat ook wel lekker hoor. Terug naar Mexico. Beter weer dan gisteren in De Kuip”, reageert hij met een knipoog op zijn vorige baan als directeur van de Mexicaanse voetbalbond.

Te Kloese was niet bang

Hoewel het begin onder trainer Brian Priske niet al te denderend was en ook een aantal zomeraanwinsten tegenvielen, kneep Te Kloese hem niet. “Ik kan hier wel interessant lopen doen over successieplanning, maar je weet niet, totdat je met mensen werkt, spelers, trainers, stafleden, wat je echt binnenhaalt”, reageert hij op de vraag van Hans Kraay junior. “We hebben al een jaar lang dat er steeds mensen weggegaan zijn. Dat doet wat met een organisatie. Dan kan ik wel heel stoer gaan doen over dat we het goed opgelost hebben. Natuurlijk hebben we gescout en we hebben er een heel dataprogramma overheen gegooid.”

Te Kloese benadrukt dat je uiteindelijk met mensen te maken hebt. “Je leert elkaar pas na een bepaalde periode kennen. Dat heeft best wel een beetje tijd nodig, maar die tijd krijg je niet”, vervolgt hij. “Op korte termijn moet je resultaten halen. Zo is het in het voetbal. Om op lange termijn dan wat krediet te krijgen. Dat is de realiteit. Daar hoef je niet voor weg te lopen, daar hoef je ook niet bang of nerveus van te worden. Zo werkt het gewoon, maar dat is best wel eens moeilijk soms. Dan kan je wel zeggen: nou ik heb het zo geregeld en zo allemaal. Totdat je in een moeilijke positie komt, of je speelt een paar keer gelijk en het is paniek”, besluit Te Kloese.

