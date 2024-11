Te Kloese is 'best wel trots' op transfer: 'Je moet het altijd maar zien, maar heb hem heel lang gevolgd'

Dennis te Kloese is ontzettend blij met hoe zich sinds zijn komst manifesteert bij Feyenoord. De Zuid-Koreaan maakte pas laat in de transferwindow de overstap naar de nummer twee van Nederland in het afgelopen seizoen en leek daardoor wat tijd nodig te hebben om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving, maar daar bleek niets van waar. Hwang maakt sinds dag één een goede indruk en daar is Te Kloese ‘best wel trots op’.

Feyenoord was er alles aan gelegen de selectie in de laatste dagen van de zomerse transferwindow nog op meerdere posities te versterken. De komst van een buitenspeler stond bovenaan het lijstje en de komst van een extra middenvelder was eveneens geen overbodige luxe. Feyenoord kwam in de zoektocht naar een middenvelder uit bij Hwang. De Zuid-Koreaan speelde in het verleden voor onder meer Olympiakos en kwam in het afgelopen seizoen uit voor Rode Ster Belgrado, maar weinigen wisten wat er precies van hem verwacht kon worden. Hwang maakte bij zijn debuut tegen Bayer Leverkusen echter meteen een goede indruk en is inmiddels de grote meneer op het Rotterdamse middenveld.

Te Kloese gaat zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN in op de komst van Hwang. “Je moet het altijd maar zien als hij komt, maar ik heb hem heel lang gevolgd. Ik vond hem al heel indrukwekkend toen hij nog jong was, heel volwassen in zijn spel”, zo vertelt de algemeen directeur van Feyenoord. Hwang liet zijn thuisland Zuid-Korea al op jonge leeftijd achter zich. De middenvelder verscheen in de Verenigde Staten op de radar van Te Kloese. “Toen werkte ik bij Galaxy en wij wilden hem aantrekken van Vancouver, maar hij werd verkocht aan een club in Rusland (Roebin Kazan, red.). Toen is hij later naar Olympiakos gegaan en naar Rode Ster Belgrado omdat hij graag in de Champions League wilde spelen. Hij heeft bij zowel Olympiakos als in Servië zelfs individuele prijzen gewonnen. Ja, dan moet je wel wat kunnen.”

En dat bewijst Hwang sinds zijn eerste dag in Rotterdam-Zuid. Te Kloese vertelt dat Feyenoord bij de overweging om een speler naar De Kuip te halen ‘goed moet scouten, altijd naar de jeugdopleiding moet kijken en spelers moet ontwikkelen’. “Dat laatste heeft de afgelopen jaren de beste transfers opgeleverd. Maar in dit geval dacht ik van: met alle jonge jongens die we hebben en het proces met een nieuwe trainer is het wel fijn om een volwassen, goede en ervaren speler te hebben. Je weet gewoon: als je in Belgrado kan overleven, dan kan het in Rotterdam ook. Daar woon je wel wat prettiger denk ik”, aldus de bestuurder, die Hwang een ‘goede aanvulling’ noemt. “Maar we hebben hele goede spelers ook om hem heen staan. Jongens die nu ook daardoor een beetje beginnen te groeien en het daardoor misschien ook wat makkelijker krijgen. Ik ben er best wel trots op.”

Feyenoord telde zeven miljoen euro neer voor de komst van Hwang. Hij speelde tot op heden dertien wedstrijden voor zijn nieuwe club. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en een assist. Hwang maakte onlangs ook in dienst van zijn land veel indruk.

