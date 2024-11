Feyenoord-fans reageren opmerkelijk na wissel van Heerenveen

is voor even terug in De Kuip. De aanvaller, die afgelopen jaren in dienst was van Feyenoord, viel na rust in voor sc Heerenveen, zijn nieuwe werkgever. Supporters ontvangen de Iraniër met open armen.

Feyenoord kent zaterdagavond geen moeite met het Heerenveen van Robin van Persie en kijkt bij rust al tegen een 2-0 voorsprong aan. De Friezen wilden na de thee uit een ander vaatje tappen en dat resulteerde in een debuut van Jahanbakhsh. De aanvaller werd toegezongen door de fans van de Rotterdammers.

Jahanbakhsh heeft een goede reputatie bij de supporters van Feyenoord. De vleugelspeler speelde tussen 2021 en 2024 voor de Rotterdamse club en werd onder meer kampioen van de Eredivisie. De man uit Iran wordt nog altijd gewaardeerd door de fans van Feyenoord.

Feyenoord besloot afgelopen zomer om het contract van Jahanbakhsh niet te verlengen, waardoor de aanvaller transfervrij vertrok uit Rotterdam. De vleugelspeler was een tijdje clubloos, totdat Heerenveen toesloeg en zich per direct versterkte. Uitgerekend tegen Feyenoord maakt de 31-jarige zijn debuut.

