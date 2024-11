Oud-Feyenoorder wordt emotioneel: 'Wilde helemaal niet tegen ze in de Kuip spelen'

Feyenoord neemt het dit weekend thuis op tegen sc Heerenveen, waar enkele oude bekenden rondlopen. Niet alleen trainer Robin van Persie heeft een verleden in Rotterdam, maar ook . De Iraniër zat sinds deze zomer zomer club en tekende onlangs een contract bij de Friezen, maar wil eigenlijk niet tegen Feyenoord spelen.

De 31-jarige aanvaller speelde tussen 2021 en 2024 106 wedstrijden voor de Rotterdammers. Met pijn in zijn hart moest hij deze zomer afscheid nemen, vertelt hij bij Rijnmond. "Eerlijk gezegd was dat moeilijk. Heel moeilijk. Maar als voetballer moet je af en toe een beslissing maken voor wat het beste is voor je carrière. Met de directie hebben we besloten het contract niet te verlengen."

De rechtsbuiten krijgt vervolgens de vraag of hij graag bij Feyenoord had willen blijven. Eerlijk? Zeker. Het is lastig uit te leggen hoe ik voel over Feyenoord en Rotterdam. Het maakt me echt emotioneel, was ieder moment aan het genieten." Volgens Jahanbakhsh kloppen sommige geruchten over hem ook niet, die betrekking hebben op salariseisen bij Feyenoord. "Ik heb mensen gehoord over financiën, maar met mijn beslissing om naar Heerenveen te komen laat ik zien dat geld bij mij nooit de boventoon voert."

Zaterdag speelt Jahanbakhsh mogelijk in de Kuip tegen Feyenoord, nadat hij op 10 november zijn debuut voor Heerenveen had gemaakt. "Als je mij enkele maanden geleden had gevraagd of ik ooit in de Kuip tegen Feyenoord zou spelen, was het antwoord direct 'nee'. Maar je weet nooit hoe het loopt in het voetbal." De aanvaller wil ook niet nadenken over een eventueel doelpunt tegen zijn oude liefde. "Als het gebeurt, is het part of the job. Maar het belangrijkste is goed presteren voor de club en dus goed spelen."

