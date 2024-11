‘Barcelona verstevigt interesse in ‘goedkoop alternatief’ bij Feyenoord’

FC Barcelona ziet in een ‘goedkoop’ alternatief voor de linksbackpositie, zo weet SPORT. De Catalanen zouden zich zeer bewust zijn van de situatie van de vleugelverdediger, die momenteel door Wolverhampton Wanderers aan Feyenoord wordt verhuurd.

SPORT kwam afgelopen week met het nieuws naar buiten dat Bueno een van de namen is die bij Barcelona op de radar staat om komend seizoen de verdediging te versterken. Dinsdag meldt de krant dat de Spaanse linksback inmiddels nadrukkelijk in beeld is bij de koploper van LaLiga en dat de huurling van Feyenoord wordt gezien als ‘goedkoop’ alternatief voor die positie. Er wordt namelijk verwacht dat Wolverhampton geen heel hoge vraagprijs zal hanteren.

Barça geeft voorkeur aan Davies

Dit seizoen heeft Flick vertrouwen in Alejandro Balde aan de linkerkant van de verdediging. De Duitse oefenmeester zou echter vanaf komende zomer een nieuwe speler voor die positie willen verwelkomen, waarbij Alphonso Davies de gedroomde kandidaat is. Hoewel de Canadees komende zomer transfervrij is, zal hij een flinke tekenbonus en een hoog salaris eisen. Daarnaast krijgt Barça ook concurrentie van Real Madrid in de strijd om zijn handtekening, waardoor zijn komst onhaalbaar wordt geacht. Daarom lijken de Catalanen te willen schakelen naar Bueno.

Bueno begon goed bij Feyenoord

Bueno werd afgelopen zomer door Feyenoord op huurbasis naar Rotterdam gehaald door de blessure van Quilindschy Hartman, terwijl ook Gijs Smal in de voorbereiding niet fit was. De Spanjaard debuteerde op 18 augustus in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle in het shirt van Feyenoord en verzorgde meteen een assists. Hij ontbrak vervolgens vanwege een spierblessure in de daaropvolgende drie competitieduels, maar sinds hij fit is, doet trainer Priske in vrijwel elke wedstrijd een beroep op hem. Bueno betaalt het vertrouwen van de Deen terug met een goede optredens, waaronder in de kraker tegen Benfica in de Champions League (1-3 winst).

