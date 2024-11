Feyenoord-fans halen opgelucht adem na nieuws van Francesco Calzona

De supporters van Feyenoord krijgen dinsdagochtend uitstekend nieuws van Francesco Calzona, de bondscoach van Slowakije. Verdediger liep zaterdag in het Nations League-duel met Zweden een enkelblessure op, maar kan dinsdag 'gewoon' in actie komen tegen Estland.

Hancko kwam tegen de Zweden na negentien minuten tot scoren, waarmee hij de vroege openingstreffer van Viktor Gyökeres ongedaan maakte. Zweden zou uiteindelijk aan het langste eind trekken: Alexander Isak tekende vlak na rust voor de 2-1 eindstand. In het verloop van het duel liep Hancko tegen enkelklachten op. De verdediger speelde het duel wel uit, maar stond na afloop met een zak ijs op het gewricht de pers te woord.

Gevreesd werd dan ook dat Hancko geblesseerd zou terugkeren bij Feyenoord, maar niets blijkt minder waar. "Dávid zal beschikbaar zijn", wordt bondscoach Calzona van Slowakije geciteerd door 1908.nl. "Hij had problemen met zijn enkel, maar het komt goed met hem." De verdediger is dus van de partij als de poulefase van de Nations League wordt besloten met een thuisduel tegen Estland.

Hancko is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Feyenoord. De 26-jarige verdediger, die in 2022 overkwam van Sparta Praag, stond in alle zeventien wedstrijden die het elftal van Brian Priske deze jaargang speelde in de basis en werd niet één keer gewisseld. In de laatste wedstrijd voor de interlandbreak, op bezoek bij Almere City, leverde de Slowaak de assist waaruit Ramiz Zerrouki de 1-2 binnenkopte. Feyenoord zou uiteindelijk met 1-4 winnen in Flevoland en hervat de competitie aankomende zaterdag met een thuisduel tegen het sc Heerenveen van Robin van Persie.

