Feyenoord heeft beet en shopt bij Marc Overmars

Thomas Carpels (35) maakt de overstap naar Feyenoord, zo meldt De Telegraaf zaterdagmiddag. De Belgische fysiektrainer komt over van Antwerp FC, de club waar dit weekend na zijn schorsing zijn werkzaamheden weer hervat.

Oud-voetballer Carpels is een oude bekende van Brian Priske, de hoofdtrainer van Feyenoord. Priske stond in seizoen 2021/22 aan het roer bij Antwerp FC en werd in zijn staf vergezeld door Carpels. Toen Mark van Bommel na dat seizoen de opvolger werd van Priske bleef de fysiektrainer deel uit maken van de technische staf.

Oude bekende van Calvin Stengs

In Rotterdam-Zuid wordt Carpels Head of Performance, zo weet De Telegraaf. Ook Calvin Stengs is een bekende van de Belg. De twee werkten in seizoen 2022/23 samen bij de toenmalige kampioen van België.

Op Instagram reageert Carpels op zijn transfer: “Bedankt dat ik deel heb uitgemaakt van dit avontuur en bedankt voor alles wat jullie mij gegeven hebben. Jullie zijn allemaal buitengewone professionals, maar nog belangrijker, jullie zijn allemaal uitzonderlijke mensen. En dat is onbetaalbaar”, schrijft de 35-jarige.

