Marc Overmars keert als technisch directeur terug in de voetballerij

Marc Overmars gaat vanaf dit weekend weer aan de slag als technisch directeur van het Belgische Antwerp FC. De schorsing die de voormalig aanvaller van de FIFA kreeg vanwege grensoverschrijdend gedrag loopt spoedig af.

Overmars is in november 2023 door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) gestraft voor grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn periode als technisch directeur bij Ajax. De FIFA heeft de schorsing van twee seizoenen, waarvan één voorwaardelijk, vervolgens overgenomen. Overmars ging destijds nog in beroep, maar slaagde er niet in om zijn schorsing ongedaan te maken. Het hield in dat Overmars het afgelopen jaar geen werkzaamheden voor Antwerp FC heeft mogen uitvoeren.

Komend weekend komt de schorsing van de voormalig Ajacied ten einde, waardoor hij weer aan de slag kan bij de Belgische topclub. Zijn taken werden in het afgelopen jaar overgenomen door het scoutingteam in combinatie met CEO Sven Jaecques. Informeel contact was in het afgelopen jaar nog wel toegestaan, maar vanaf dit weekend kan Overmars zonder beperkingen weer zijn werk uitvoeren.

Grensoverschrijdend gedrag

De schorsing die Overmars opgelegd kreeg had alles te maken met grensoverschrijdende berichten die de voormalig technisch directeur van Ajax naar een vrouwelijke medewerker van de Amsterdamse club had gestuurd. Kort nadat 51-jarige directeur vertrok bij Ajax tekende hij al bij Antwerp FC.

