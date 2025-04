Linksback FC Eindhoven haalt online verwoestend uit naar Bakayoko

is deze week onderwerp van gesprek. De voorheen zo belangrijke buitenspeler voor PSV deed maandag mee in de met 0-2 verloren Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen FC Eindhoven, waar hij de grootst mogelijke moeite had met zijn directe tegenstander . De linksback van Eindhoven kwam op sociale media met een ludieke reactie op de wedstrijd.

Bakayoko was maandagavond de opvallendste naam in de basis van Jong PSV, dat zich blameerde in de wedstrijd tegen FC Eindhoven met ‘het duurste KKD-team aller tijden’. Eindhoven won met 0-2 van Jong PSV, ondanks dat de Expected Transfer Value (ETV) van alleen Bakayoko al tien keer zo hoog is als die van heel de selectie van de tegenstander.

De Belg stond maandagavond in het veld tegenover Douglas, oud-linksback van onder andere Jong Ajax en Roda JC. Online werd de spot gedreven met Bakayoko door een X-gebruiker: “Bakayoko zit gewoon in de broekzak van een of andere linksback van FC Eindhoven hahahahahaha”, zo klonk het.

Douglas kwam zelf met een ludieke reactie op het bericht: “Wtf, hoe bedoel je 'een of andere' linksback?! Ik had hem helemaal on lock, beetje respect.” Later richtte de speler van FC Eindhoven zich persoonlijk tot Bakayoko met een nieuw bericht: “Hey Johan Bakayoko, kom je lichtstadderby maar halen, vriend”, met een toepasselijk GIF'je.

