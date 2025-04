Van der Gijp emotioneel over tragisch verlies: 'Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan haar denk'

René van der Gijp praat in het programma De Reünie van presentator Herman van der Zandt openhartig over zijn vroegere partner Daniëlle Slijthoff. De ex-vriendin van het Vandaag Inside-kopstuk, met wie hij samen zoon Nicky kreeg, overleed in 2016 plotseling op 46-jarige leeftijd.

In De Reünie, dat vanavond (woensdag 30 april) vanaf 21.40 uur te zien is op NPO 1, wordt Van der Gijp herenigd met zijn vroegere ploeggenoten met wie hij in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam speelde. Shownieuws deelt alvast beelden, waarin te zien is hoe Van der Gijp en Van der Zandt het hebben over de impact die het verlies van Slijthoff, met wie Van der Gijp tot twee jaar voor haar overlijden samen was, op hem heeft gehad.

Artikel gaat verder onder video

"Er komt geen dag voorbij dat ik niet aan haar denk. Niet één dag, niet één dag", zegt Van der Gijp. "Ik ben ook niet een van die mensen die zeggen: op een gegeven moment kun je het wel een plekje geven. Dat is onzin, dat is totále onzin!", aldus de oud-voetballer. Samen met Nicky, die tegenwoordig samen met Jan Boskamp de podcast Boskamp en Kleine Gijp maakt, houdt Van der Gijp de herinnering aan zijn vroegere partner levend: "Altijd als ik met die kleine ben, altijd praten we over zijn moeder. Ik zie dat hij dat prettig vindt, en ik vind dat ook prettig", zegt Van der Gijp.

VIDEO - René van der Gijp emotioneel over verlies ex-partner in De Reünie

